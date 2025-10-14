"دو" تدعم جهود مطارات دبي في تعزيز تجربة المسافرين وتحقيق التميّز التشغيلي وترسي معايير جديدة لخدمات اتصالات الــ "واي فاي" الذكي في المطارات على مستوى الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إبرام شراكة حصرية مع مطارات دبي لتوفير خدمات الإنترنت المُدار عبر الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi) وخدمات الإنترنت السلكي عبر مطاري دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC). وجرى الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تأتي مشاركة "دو" في هذا الحدث الدولي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس المستقبل فقط. معنا، هو خطوتك الآمنة القادمة"، وذلك في خطوة تُرسّخ ريادتها في تقديم بنية تحتية رقمية متطورة لدعم واحداً من أكبر وأهم المطارات في العالم من حيث حركة واعداد المسافرين، وذلك بالاعتماد على خبرتها الواسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية الفائقة والاتصالات الرقمية عالية التقنية.

ومن المقرر أن توفر حلول "دو" الرقمية المُتقدمة نقلة نوعية في تجربة المُسافرين عبر مطارات دبي، من خلال إتاحة اتصال بشبكة الإنترنت آمن وعالي السرعة لملايين الزوار والمسافرين عبر مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي. وتشمل المنظومة إتاحة ميزات فائقة مثل تجربة "واي فاي" مُخصصة بالعلامات التجارية للمحلات ومؤسسات الأعمال العاملة في المطارات، وتوفير تحليلات آنية لمستوى الأداء، وبوابة رقمية مُتكاملة لإدارة الشبكة وتتبع مدى كفاءتها، لتُصبح هذه الخدمة أكثر من مجرد اتصال، بل منصة ذكية تمكّن من تطوير تجربة مطار لتصبح أكثر حداثة وابتكاراً.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في "دو" : "تفخر شركة (دو) بأن تكون في طليعة رحلة التحول الرقمي لمطارات دبي، عبر تقديم حلول الاتصالات الرقمية الرائدة التي تواكب المستقبل. وتُجسد هذه الشراكة مدى التزامنا بالابتكار، وخبرتنا في إدارة مشروعات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي يمكنها تلبية أعلى متطلبات مراكز الطيران العالمية بكفاءة وسرعة وموثوقية لا مثيل لها".

ومن خلال البوابة الرقمية المُتكاملة التي توفر تقارير فورية حول الأداء وتوفر تجارب مُخصصة للاتصال اللاسلكي، بات بإمكان الجهات الحكومية، والشركات، والمؤسسات التي تستأجر مساحات تجارية داخل المطارات الاستفادة من نطاق ترددي مخصص وحلول مُصممة وفق احتياجاتهم الخاصة. ويسهم هذا النهج في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وفتح آفاق جديدة لتعزيز تجربة العملاء.

من جانبه، قال عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، إن "خدمات الاتصالات الرقمية تعد محوراً أساسيا وحجر الأساس للتميز في العمليات التشغيلية وتقديم تجربة استثنائية للمسافرين. ولذلك فإن الشراكة مع (دو) تعكس مدى التزام مطارات دبي بمواصلة تعزيز المنظومة الرقمية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، مما يُحسن الخدمات الذكية ويرفع مستوى الابتكار اللازم لمواكبة النمو في ظل جهودنا لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران".

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة على مكانة "دو" كشريك استراتيجي أساسي في ترسيخ ريادة دبي وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وذلك من خلال تأسيس معايير جديدة لخدمات الاتصالات الذكية في المطارات بمنطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يعزز نجاح الشراكة بين الجانبين مؤشرات رضا المسافرين، وتحسين تقييم جودة الخدمات في المطارات وتعزيز فرص النمو المستدام على المدى الطويل.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

