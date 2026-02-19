دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إطلاق حملة "نقرّب القلوب إلى بعضها في شهر رمضان"، وذلك في إطار مواكبة عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي، وبمشاركة الفنان الكويتي خالد المظفر. حيث يتم تقديم عملاً فنياً مُعاصراً يُجسد الروح الأصيلة لشهر رمضان المُبارك، ويحتفي باللحظات اليومية التي تجمع العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن الحملة انتاج وعرض أغنية أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة، تعكس بصورة أصيلة التفاصيل والتجارب الرمضانية المألوفة لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي، بدءاً من التنبيه بوقت السحور قبيل موعد الفجر، وأضواء المساجد التي تتلألأ ليلاً لتُضيء مختلف الأحياء وتُضفى شعوراُ بالُألفة والطمأنينة، وصولاً إلى التواصل بين كافة فئات المجتمع عبر وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة، وتجمع العائلات حول موائد الإفطار. كما تشمل الحملة مبادرة تفاعلية تدعو الأفراد والعائلات إلى مشاركة لحظاتهم الرمضانية، بما يُعزز الترابط المجتمعي، وينسجم مع أهداف عام الأسرة في ترسيخ التعايش والتسامح والعلاقات الإنسانية من خلال التجارب المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي والبروتكول في شركة "دو": إن "عام الأسرة يعكس قوة وأهمية الروابط التي تنشأ من خلال أبسط اللحظات الجميلة في المجتمع. ويُجسد شهر رمضان هذه القيم، حيث تجتمع العائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تقريب المسافات وتعزيز التواصل بين الأفراد، مع الحفاظ على جوهر العلاقات الأسرية. ونسعى من خلال هذه الحملة إلى تقديم عمل يعكس روح الشهر الفضيل، وإبراز التجارب المُشتركة التي تعزز المعاني الرائعة التي يحملها هذا الشهر لمختلف فئات المجتمع في دولتنا الحبيبة."

وتهدف حملة " نقرّب القلوب إلى بعضها" إلى بناء ارتباط دائم مع الجمهور يتجاوز موسم رمضان الحالي، بما يُسهم في دعم رؤية عام الأسرة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ الروابط المجتمعية على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال شهر رمضان توفر "دو" عروضها الخاصة عبر منصاتها الرقمية، بما يتيح للعائلات البقاء على تواصل دائم والاحتفاء بهذه المناسبة المُباركة معاً. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف على العروض "دو": www.du.ae/ramadan

