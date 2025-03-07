تعزيز خدمات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج تقنيات أمن المعلومات المُتقدمة من "دو" وقدرات الذكاء الاصطناعي من "مايكروسوفت".

برشلونة ، دبي: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن تعاونها مع عملاق التكنولوجيا العالمية، شركة "مايكروسوفت"، لتعزيز خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحويل خدمات الأمن المُدارة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة. وقد تم الكشف عن التعاون بين الجانبين خلال فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، (Mobile World Congress)، الذي ينعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا، خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2025. ويركز التعاون على الدمج بين مجموعة "مايكروسوفت" المُبتكرة للأمن من (Microsoft Azure) لتتكامل مع خدمات الأمن المُدارة الرائدة من (du Tech)، لتقديم حل للأمن المتكامل (360 درجة)، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التصدي للتهديدات السيبرانية سريعة التطور.

وبهذه المناسبة، صرح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": أن " التعاون الاستراتيجي مع (مايكروسوفت) يلبي الحاجة إلى أحدث التطورات في مجال خدمات الأمن المُدارة (MSS)لعملائنا. كما تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة (دو) الناجحة، إذ تؤكد على مواصلة التزامها بتمكين مؤسسات الأعمال لتحقيق أهدافها في مجال حماية أمن المعلومات، والامتثال لمتطلبات المرحلة الحالية من التحول الرقمي."

ويعزز هذا التعاون بين الجانبين، الدمج الفريد لقدرات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في خدمات الأمن المُدارة من (du Tech)، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من قوة استخدامات الذكاء الاصطناعي بمرونة من دون تحمل أعباء إدارة البنية التحتية الأساسية. كما تتيح قدرات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) التعامل مع حجم هائل من البيانات، والكشف المُبكر عن التحديات وآليات الاستجابة الفعالة التي تعزز تقديم الخدمات لمؤسسات الأعمال.

من جانبها، قالت إيمان المجدوبي، المدير التنفيذي، قسم المشاريع التجارية بشركة "مايكروسوفت"، بالإمارات العربية المتحدة ": إن "التعاون مع (دو) تُعد مؤشرا إيجابياً على مدى انجاز التزامنا بتقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المُتغيرة للعملاء. خصوصاً مع جاهزيتنا العالية على إنشاء أطر قوية لخدمات الأمن السيبراني من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز إمكانات الكشف عن التهديدات السيبرانية والتصدي لها".

ويوفر التعاون بين الجانبين مجموعة متطورة من خدمات الأمن المُدارة، بما في ذلك الكشف عن التهديدات السيبرانية والتعامل معها بناءً على المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقدرات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ، لتقديم رؤى أمنية تنبؤية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التكامل بين حلول ( Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP))، وخدمات "du Tech" المُتخصصة التي تشمل كافة عمليات المراقبة والاستجابة السريعة والتعامل مع المخاطر والتحديات.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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