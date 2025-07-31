دبي، الإمارات العربية المتحدة: تصدرت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، المركز الأول كأفضل شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قوة وسرعة خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت من داخل المباني، بحسب نتائج دراسة مستقلة أجريت على مستوى الدولة لقياس أداء شبكات الاتصالات. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود "دو" المتواصلة في ترسيخ مكانتها الرائدة بقطاع الاتصالات وتحديث بنيتها التحتية والتزامها المستمر بالاستثمار في مجال الابتكار، مما أسهم في وضع معيار جديد لتجارب العملاء وتعزيزها إلى آفاق غير مسبوقة.

وفي تعليق له، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "دو" إن "معيار خدمات الاتصالات لدى (دو) لا يقتصر فقط على توفير التكنولوجيا المتقدمة، بل هو تجسيد للحظات التي يمكن أن يعيشها العملاء وذكرياتهم التي لا تُنسى، ولهذا نواصل الابتكار بلا توقف لنواكب المستقبل ونرسم ملامحه. وسواء داخل المباني المُغلقة في المراكز التجارية أو أماكن العمل أو المنازل، نحرص على أن تكون تجربة الاتصال في كل مكان استثنائية، وتُلبي احتياجات عملائنا."

وتُتيح شبكة "دو" المتطورة تجارب رقمية استثنائية للعملاء من زوار المراكز التجارية ومرتادي المرافق الداخلية المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 79% في متوسط سرعات التحميل، و49% في سرعات الرفع عبر شبكة الانترنت، مما يعكس ريادتها كشركة اتصالات مُفضلة للعملاء الباحثين عن سرعة فائقة واعتمادية لا مثيل لهما في خدمات الاتصالات. كما تضمنت انجازات "دو" ضخها استثمارات كبرى في تحسين الأداء داخل المباني ورفع كفاءة البنية التحتية.

وفي ظل زيادة الوقت الذي يقضيه الأفراد داخل الأماكن المُغلقة، تضمن "دو" عبر بنيتها التحتية وشبكتها المحسّنة أن تُبقى تجربة الاتصالات، سواء في مجال العمل أو الترفيه، في أعلى مستوياتها دون أي تنازل عن الجودة. وفي الوقت الذي تزداد فيه أهمية اعتمادية المكالمات وموثوقيتها، تسجّل "دو" معدل انقطاع المكالمات الصوتية (DCR) عند نسبة صفر، بينما تصل نسبة نجاح إعداد المكالمات الصوتية (CSSR) إلى 100%، مما يؤكد مستوى الخدمة المتميزة التي اعتاد عليها عملاء "دو"، سواء لخدمات البث المرئي بسلاسة إلى مكالمات دون انقطاع، مروراً بتحميل الملفات بسرعة عالية، حيث تضمن "دو" لعملائها تجربة رقمية متكاملة داخل المباني، مدعومة بشبكة قوية وموثوقة تلبي مختلف احتياجاتهم اليومية.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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