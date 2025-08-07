أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أبرم معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، الذراع البحثي التطبيقي التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، اتفاقية استراتيجية مع شركة كوانتينوم (Quantinuum) الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة الكمّية، بهدف تسريع وتيرة تطوير واختبار خوارزميات الجيل الجديد للحوسبة الكمّية، وتمكين استخدامها على نطاق أوسع في التطبيقات المستقبلية .

وتمنح هذه الاتفاقية باحثي معهد الابتكار التكنولوجي إمكانية الوصول المباشر إلى أنظمة الحوسبة الكمّية المتقدمة التي تطورها شركة كوانتينوم، والمعروفة بأدائها الفائق ودقتها التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع. ويشمل ذلك الوصول إلى النظام القادم Helios، الذي من المتوقع أن يُظهر تحسينات ملموسة في كفاءة البوابات الكمّية (Gate Fidelity) وتواصل وحدات الكيوبت (Qubit Connectivity). وتُعزز هذه الشراكة المنظومة المتكاملة والمتنوعة لمنصّات الشركاء التي يعتمدها معهد الابتكار التكنولوجي، والتي تشمل رقائق كمّية فائقة التوصيل تمّ تطويرها داخليًا، ومعالجات أيونية محتجزة من شركة IonQ، إلى جانب الوصول إلى تقنيات شركات QUERA، وRigetti، وIQM عبر منصة AWS Braket، وغيرها من الشركاء العالميين.

وتمكّن هذه الاتفاقية الاستراتيجية معهد الابتكار التكنولوجي من دمج أنظمة الحوسبة الكمّية المتطورة مع الجهود البحثية الرائدة، لتطوير خوارزميات كمّية أكثر تقدمًا، ما يُمثل نقلة محورية في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات كقوة عالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي إطار تركيزها على توسيع نطاق تطبيقات الحوسبة الكمّية في مجالات حيوية ذات أثر إقليمي ودولي، تشمل مجالات البحث الأساسية في هذه الشراكة ما يلي:

الكيمياء وعلوم المواد: تقدير خصائص الأنظمة الكمّية، مثل طاقة الحالة الأرضية (Ground-State Energy)، بما يفتح آفاقًا جديدة لإحداث تطورات نوعية في مجالات الكيمياء وتصميم المواد، إلى جانب محاكاة الأنظمة الكمّية المعقدة متعدّدة الجسيمات، مثل الموصلات الفائقة (Superconductors).

تكامل البيانات التقليدية مع النظم الكمّية: استكشاف أساليب فعالة لتشفير البيانات التقليدية ضمن الحالات الكمّية، لاستخدامها في تطبيقات معالجة الصور وتحسين كفاءة نقل البيانات.

حلّ المشكلات المعقدة في التحسينات الرياضية: الاستفادة من دقّة تشغيل أنظمة "كوانتينوم" الرائدة في القطاع، إلى جانب تقنيات معهد الابتكار التكنولوجي المتقدمة في تصميم الخوارزميات، لمعالجة المسائل المعقدة في تحسين التوليفات (Combinatorial Optimization) حتى عند العمل بعدد محدود جدًا من الكيوبتات.

كما تمثل هذه الشراكة محطة محورية في إعداد الجيل القادم من مطوري خوارزميات الحوسبة الكمّية، بما يُمكّن دولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع من الاستفادة الفاعلة من التقنيات الكمّية الناشئة وتطويعها لخدمة متطلبات التنمية والتقدم التكنولوجي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور لياندرو أوليتا، كبير الباحثين في مركز بحوث الكوانتوم في معهد الابتكار التكنولوجي، قائلًا: "تُعدّ اتفاقية التعاون مع كوانتينوم خطوة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا في النهوض بالأبحاث الكمّية، ومن خلال الوصول إلى أنظمة كمّية متطورة مثل Helios، نواصل ترسيخ مكانتنا في طليعة الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال، مما يُعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة."

ومن جانبه، قال الدكتور أفينيش "ناش" بالانيزامي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة كوانتينوم: "تجسّد شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي انسجامًا قويًا بين الرؤية والقدرات، ونحن ملتزمون بدعم شراكات استراتيجية متينة في المنطقة، تجمع بين رواد الحوسبة الكمّية وأنظمتنا الرائدة عالميًا، لترسيخ منظومات الابتكار العالمية، وتسريع وتيرة البحث والتطوير، وخلق قيمة تحويلية حقيقية للمستخدمين."

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والمستدامة. ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

نبذة عن كوانتينوم

تُعد كوانتينوم من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة الكمّية، حيث توفر أنظمتها أعلى مستويات الأداء وفقًا لأهم مؤشرات القياس في القطاع. ويضم فريق كوانتينوم أكثر من 550 موظفًا، من بينهم أكثر من 370 من العلماء والمهندسين، يعملون في مواقع متعددة تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والخليج العربي، ويسهمون في قيادة الثورة العالمية في تقنيات الحوسبة الكمّية.

