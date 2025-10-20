استقبلت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير القطاع الصناعي الوطني تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات"، حيث تم استعراض خطط التطوير المستقبلية للشركة، وجهود الوزارة في تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

وضم الوفد كلاً من ابتسام السعدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية، ومحمد الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني، وعبدالعزيز الطنيجي، مدير إدارة المبادرات الصناعية الدولية، ووفاء الكعبي، مدير قسم التخطيط والشراكات الاستراتيجية في مصرف الإمارات للتنمية، وصبري السعدي، مستشاراً اقتصادياً في الوزارة، وراية الضمور مدير مشاريع رئيسي في إدارة التكنولوجيا المتقدمة بالوزارة، حيث كان في استقبال الوفد، تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة "دوكاب".

"اصنع في الإمارات"

وقالت ابتسام السعدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: دعماً لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، تأتي زيارتنا لمجموعة دوكاب في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع رواد القطاع الصناعي الوطني، والاطّلاع على خطط التطوير والتوسع والنمو والتنافسية.

تأتي هذه الزيارة أيضاً ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الفرص الصناعية تحت مظلة (اصنع في الإمارات) وبرنامج المحتوى الوطني وبرنامج التحول التكنولوجي، وتعزيز مساهمتها في سلاسل التوريد المحلية والدولية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع المتقدم.

وأضافت: تُعد دوكاب نموذجاً وطنياً متميزاً في دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنتاج وتبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي رائد ومستدام."

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة دوكاب: "دوكاب شريك أساسي في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات. نلتزم بدعم رؤية الدولة من خلال الابتكار وتبني أحدث الاستراتيجيات الصناعية وتقديم منتجات عالية الجودة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه الزيارة لتجسد عمق الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسخ تعاوننا في تطوير قطاع صناعي متطور وقادر على المنافسة العالمية."

وأضاف: "إن حرص الوزارة على متابعة جهود التطوير يعكس توجهها الاستراتيجي، فيما تواصل دوكاب الاستثمار في رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع حضورها الصناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يضمن استدامة النمو ودعماً لمكانة الإمارات كوجهة صناعية رائدة."

واطلع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جولته الميدانية في منشآت الشركة، على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المتقدمة المعتمدة في عمليات التصنيع، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة التي تطبقها دوكاب لتحقيق معايير الاستدامة والكفاءة.

نبذة عن مجموعة دوكاب

تأسست مجموعة دوكاب في عام 1979، وهي إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر المجموعة الكابلات والمعادن والحلول التقنية عالية الجودة لمختلف القطاعات في أكثر من 75 دولة. ومن خلال منشآتها الصناعية الست الموزعة على 4 مواقع في دولة الإمارات، وتصدّر 60٪ من مجمل منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم في مجالات وقطاعات رئيسية مثل الطاقة، والإنشاءات العامة، والنفط والغاز، والصناعات المتجددة، والدفاع، والنقل، والقطاع البحري، والتعدين، وغيرها من القطاعات المتخصصة.

وتدير دوكاب، التي تعود ملكيتها بشكل مشترك لمجموعة “القابضة (ADQ)"، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مجموعة من الشركات المختصة التابعة لها وهي: "شركة دوكاب للكابلات" (DCB)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع كابلات الطاقة المصنوعة من النحاس والألومنيوم؛ و"شركة دوكاب للمعادن" (DMB)، المورد الرئيسي لمنتجات وحلول النحاس والألمنيوم.

-انتهى-

#بياناتشركات