الدوحة، تواصل "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز حضورها في الأسواق الخليجية ضمن خططها التوسعية. وفي هذا الإطار أعلنت الشركة عن افتتاح أول فرع رسمي لها في الدوحة بتاريخ 19 مايو على طريق سلوى، وذلك بالشراكة مع شركة الحطّاب التجارية التي أصبحت الوكيل الحصري لمنتجات "دهانات الجزيرة" في دولة قطر، وقد شهد حفل الافتتاح حضور كبار مسؤولي الشركتين وعدد من العملاء وكبار الشخصيات.

تعكس هذه الخطوة التزام "دهانات الجزيرة" بتقديم تجربة متكاملة وجودة عالية تلبي تطلعات المستهلك القطري، وتعزز حضورها في واحد من أهم الأسواق الخليجية. وتُعدّ دولة قطر إحدى الأسواق الأقرب إلى قلب "دهانات الجزيرة"، لما يجمع البلدين من روابط أخوية راسخة وتعاون مستمر، الأمر الذي يجعل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لمسار توسّع الشركة في المنطقة. وسيتيح هذا الفرع للمستهلكين في قطر الوصول إلى مجموعة واسعة من الدهانات عالية الجودة التي تشتهر بها "دهانات الجزيرة"، والمعزّزة بأحدث تقنيات الابتكار والاستدامة، بما ينسجم مع توجه الشركة نحو تقديم حلول أكثر شمولاً وابتكاراً تلبي احتياجات السوق القطري المتنامية.

وفي المناسبة، قال الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لدهانات الجزيرة :"تمثل هذه الشراكة مع شركة الحطّاب خطوة مهمة في مسيرة توسعنا في الأسواق الخليجية، وخاصة السوق القطري الذي نعتبره شريكاً استراتيجياً وقريباً منا. نحن ملتزمون بتقديم منتجات عالية الجودة وتجربة متكاملة تلبي تطلعات المستهلك القطري وتواكب التطور العمراني الذي تشهده دولة قطر."

بدوره قال الأستاذ عبدالعزيز الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الحطّاب التجارية: "نفخر بشراكتنا مع دهانات الجزيرة، العلامة الرائدة في قطاع الدهانات وحلول البناء المتكاملة في المنطقة. هذه الاتفاقية تعزز قدرتنا على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة للسوق القطري، وتنسجم مع رؤيتنا في توفير حلول متكاملة تدعم مشاريع البناء والتطوير في الدولة".

وفي اليوم التالي، 20مايو، نظّمت الشركة يوم الابتكار في الدوحة، وقدّمت خلاله تجربة معرفية متكاملة حول منتجاتها المبتكرة وتقنياتها الحديثة، بمشاركة مسؤولي الشركتين وبحضور رواد الأعمال والمهتمين بقطاع البناء والمشاريع العمرانية. وتضمّن الحدث استعراض مجموعة واسعة من المنتجات التي تواكب احتياجات السوق القطري بأعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يعكس التزام "دهانات الجزيرة" بتقديم حلول متقدمة تدعم تطور القطاع العمراني في الدولة.

عن "دهانات الجزيرة"

أُسِّسَت «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".

