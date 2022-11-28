أول مشروع في إطار الشراكة الاستثمارية بين "القابضة" (ADQ) واليونان لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو والتي اعلنت في وقت سابق من العام الحالي

"دسربت أي دي" ستدعم بلوجراوند لتحقيق هدفها في التوسّع إلى 50 مدينة بحلول عام 2025

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دسربت أي دي"، منصّة المشاريع الإستثمارية التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، عن استثمارها في بلوجراوند”Blueground” ، شركة التكنولوجيا العقارية التي تقدّم شقق عالية الجودة للمستأجرين على مستوى العالم.

تأسّست شركة "بلوجراوند" في أثينا على يد رئيسها التنفيذي أليكس تشاسيليفثيريو، وهي منصّة تكنولوجية توفّر للمستخدمين تجربة سلسة في استئجار شقق عالية الجودة بخيارات سكنية متوسطة وطويلة الأجل ضمن أحياء مفضلة ومرغوبة من المستأجرين . ومنذ إنشائها في عام 2013، نمت أعمال شركة "بلوجراوند" لتشمل الآن 26 مدينة في مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، مع محفظة تضمّ ما يقارب 8,000 شقة. وتهدف "بلوجراوند" إلى توسعة شبكتها من الشقق بحلول نهاية عام 2025 لتصل إلى 35,000 شقة في 50 مدينة حول العالم.

وصرّح عامر العامري، رئيس رأس المال الاستثماري والاستثمارات التكنولوجية في "القابضة" (ADQ): "يُعزّز استثمار "دسربت أي دي" في شركة "بلوجراوند" التزامنا بدعم القطاعات الأساسية للاقتصاد، في إطار شراكة الاستثمار السيادي مع اليونان. وسيحفّز نجاح التكنولوجيا الحديثة مثل المنصّة التي طوّرتها "بلوجراوند"على تسريع التنمية المستدامة للاقتصاد اليوناني. ومع التوسّعات السريعة التي تشهدها أسواق العقارات المتطوّرة على مستوى العالم، تحظى "بلوجراوند" بفرص واعدة، يدعمها فريق قيادتها القويّ ورؤيتها المستقبلية، وسيتيح لنا هذا التعاون المشترك مجالًا لإطلاق فرص النمو بما ينسجم مع مهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية قوية ومستدامة. "

ومن جانبه، قال أليكس تشاسيليفثيريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلوجراوند": "سيتيح لنا استثمار "دسربت أي دي" فرصة لمواصلة التوسّع بمحفظتنا من الشقق الجاهزة في جميع أنحاء العالم، ولإعادة ابتكار أساليب معيشة الناس، من خلال توفير مساكن عالية الجودة في المواقع التي يفضلونها وعلى مدار الساعة من خلال منصتنا. وبفضل بيئة العمل عن بُعد التي أتاحت قدرًا أكبر من المرونة للقوى العاملة، تتمتّع منصّتنا بدعم المهنيين الذين يتطلّعون إلى العثور على منازل جديدة في المدينة التي يختارونها".

وكانت "القابضة" (ADQ) قد أطلقت منصّة مشاريعها الاستثمارية "دسربت أي دي" عام 2021 بهدف تعزيز الابتكار في مجال ريادة الأعمال حيث تهدف المنصّة إلى المساهمة كشريك طويل الأمد ، عبر توفير التمويل للشركات الناشئة في مراحل التأسيس والتطوير ، فضلًا عن دعم مؤسسي هذه الشركات من خلال توفير خدمات متنوعة في فترة حضانة الأعمال ووصولًا إلى مرحلة النموّ.

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نبذة عن "دسربت أي دي"

"دسربت أي دي" هي منصّة مشاريع تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، وتشمل أنشطتها الاستثمارات العالمية المباشرة ومتعدّدة المراحل، بالإضافة إلى أعمال صناديق التمويل. وتهدف "دسربت أي دي" إلى تمكين الابتكار عبر العديد من صناديق وبرامج التمويل المخصّصة، والتي تغطي مختلف مراحل التطوير؛ بدءًا من حضانة الأعمال ووصولًا إلى مسرّعات النمو.

نبذة عن "بلوجراوند"

"بلوجراوند" هي شركة تكنولوجيا عقارية عالمية تعمل على تجديد أساليب معيشة الناس من خلال شبكتها المنسّقة التي تضمّ آلاف المنازل الجاهزة ذات الجودة العالية في المواقع المفضّلة حول العالم، عبر تسهيل الإقامة فيها لمدة شهر أو أكثر. وتوفّر منصّة "بلوجراوند" المعزّزة بالتكنولوجيا تجربة رقمية بالكامل تدعم عملاءها في الوصول إلى الضروريات اليومية من أعمال تنظيف الشقق وتسليم البقالة والعروض الصحية، وغيرها، بما يوفّر تجربة سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية. يقع المقرّ الرئيسي لشركة "بلوجراوند" في مدينة نيويورك، وتشمل محفظتها آلاف الشقق في 15 مدينة حول العالم، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن وشيكاغو وواشنطن العاصمة ودينفر وسياتل وأوستن ودبي واسطنبول وباريس ولندن وفيينا وأثينا. وتخطط "بلوجراوند" للتوسّع في 50 مدينة بحلول عام 2025. تابعوا مواقعنا على "فيسبوك" أو "لينكدإن" أو "إنستغرام" أو "تويتر، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.theblueground.com