دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، إحدى أبرز الشركات الرائدة في سوق العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن استحواذها على مبنيين سكنيين في منطقتي سيتي ووك وميدان بقيمة إجمالية بلغت 242.5 مليون درهم إماراتي، ما أضاف أكثر من 106 آلاف قدم مربعة من المساحات السكنية إلى المحفظة العقارية الخاصة بالشركة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها عبر منصتها الاستثمارية إلى نحو ملياري درهم إماراتي.

ويأتي الاستحواذ على مبنى 18A في سيتي ووك بقيمة 181.5 مليون درهم إماراتي، ومبنى A3 ضمن مشروع ذا بولو ريزيدنس في ميدان بقيمة 61 مليون درهم إماراتي، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تركز على بناء محفظة سكنية مدرّة للعوائد في اثنتين من أبرز المجتمعات السكنية الراسخة في دبي.

وتعليقًا على صفقتي الاستحواذ، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، عبد الله العجاجي: "نتبنى نهجًا استثماريًا طويل الأمد، ويظل التزامنا بسوق دبي راسخًا عبر مختلف الدورات السوقية. وعلى الرغم من اختلاف سيتي ووك وميدان كوجهتين سكنيتين، فإن كليهما يتمتع بالمقومات التي نوليها أهمية كبرى، والمتمثلة في الطلب المستدام، ومحدودية المعروض من الأصول عالية الجودة، والجاذبية طويلة الأمد للسكان والمستثمرين على حد سواء. وفي درٍفن للعقارات، ينصب تركيزنا على بناء قيمة مستدامة تتجاوز تأثيرات التقلبات قصيرة الأجل في السوق."

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز، هادي حمره: "تُعد فرص الاستحواذ على مبانٍ سكنية كاملة من هذا المستوى محدودة. وتسهم هذه الاستحواذات في تعزيز وتنويع محفظتنا الاستثمارية المصممة لتحقيق دخل مستقر ومستدام على المدى الطويل، مع تلبية الطلب الحقيقي والمتنامي على الوحدات السكنية."

تم إنشاء مبنى 18A في سيتي ووك من قبل شركة مراس Meraas، وهو مشروعٌ سكني مكوّن من سبعة طوابق، ويضم مجموعة من الشقق السكنية الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدة دوبلكس من أربع غرف نوم وبنتهاوس فاخر. أما مبنى ذا بولو ريزيدنس A3، فيقع ضمن مجمع بولو ريزيدنس السكني الراسخ في ميدان، ويوفر نمطاً سكنياً منخفض الارتفاع يتميز بالخصوصية، ويتمتع بموقع مميز بمحاذاة مضمار ميدان لسباق الخيل.

تعزز هذه الاستحواذات سجل شركة درِفن للعقارات الحافل بالاستثمارات المباشرة والصفقات غير المطروحة في السوق المفتوحة ضمن القطاعين السكني والتجاري في دبي، بما يشمل أصولاً عقارية في مناطق داون تاون دبي، وسيتي ووك، وقناة دبي المائية.

وكانت الشركة قد استحوذت على المبنى المجاور، سيتي ووك 17، في عام 2023 مقابل 94 مليون درهم إماراتي، قبل أن تتخارج منه خلال أقل من عام بقيمة بلغت 122 مليون درهم. كما ارتفعت قيمة مبنى إعمار سكوير 3، الذي استحوذت عليه الشركة أواخر عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، والذي تبلغ قيمته اليوم 900 مليون درهم، مسجلاً نمواً يقارب 78% خلال 18 شهرًا. وفي أبريل 2026، نجحت درِفن للعقارات في بيع 22 قطعة أرض في منطقة جميرا 1 خلال 22 يوماً فقط، بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 85% مقارنة بسعر الاستحواذ المسجل في عام 2024.

نبذة عن شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز

منذ تأسيسها في عام 2010، رسّخت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية وإدارة الممتلكات في دبي، مقدمة حلولًا مخصصة وحائزة على جوائز لتلبية تطلعات كل عميل. وتفتخر الشركة بالالتزام الثابت بالابتكار والنزاهة وبناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والمصداقية.

وبصفتها الشريك الحصري لشبكة فوربس جلوبال في الإمارات، لعبت الشركة دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في دبي. ويضم فريقها المتخصص أكثر من 600 خبير يتمتعون بمعرفة متعمقة بالسوق وخبرة شاملة، ما يمكنهم من تقديم رؤى ودعم في كل خطوة، بدءًا من اختيار العقار وحتى إدارته، لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمطورين على حد سواء.

قدمت شركة درفن فوربس جلوبال بروبرتيز خدمات الوساطة في بعض أرقى الوجهات العقارية فائقة الفخامة في دبي ومسجلة بصمة واضحة على أفق المدينة. وتشمل محفظتها مشاريع أيقونية مثل فلل سي ميرور على جزيرة جميرا باي ومساكن ريكسوس ريزيدنسز على طريق مركز دبي المالي، مما يعزز موقعها كقائد رائد في السوق.

ومستقبلًا، تستمر الشركة بالتفوق على التوقعات ووضع معايير جديدة للتميز في سوق العقارات الديناميكي بدبي، مع الالتزام بتوظيف خبرتها وابتكاراتها وتركيزها الدائم على العملاء لتشكيل مستقبل المدينة وابتكار مستويات جديدة من التميز في قطاع العقارات.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: https://www.drivenproperties.com/

-انتهى-

#بياناتشركات