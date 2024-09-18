الكويت: أعلنت "دريم ووركس أنيميشن" و"يونيفرسال لايف إنترتينمنت"، اليوم عن عقد شراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لافتتاح أول مركز "دريم بلاي" للترفيه التفاعلي والإبداعي في منطقة الشرق الأوسط.

وباعتبارها أول علامة عالمية تؤكد افتتاح فرع لها في الأفنيوز - الرياض، سيتم إطلاق مركز "دريم بلاي" في نهاية 2026، بالتزامن مع افتتاح أحد أكبر الوجهات الترفيهية والعصرية في الشرق الأوسط في السعودية.

وبهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "فخورون للغاية بشراكتنا مع "دريم ووركس أنيميشن"، التي ستمكننا من تقديم شخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة لدى الزبائن من خلال "دريم بلاي"، المركز الترفيهي العائلي الذي يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة."

يشكل "دريم بلاي" وجهة تفاعلية فريدة للترفيه العائلي، حيث يمكن للأطفال اللعب والمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الإبداعية والتجارب المليئة بالمرح المستوحاة من أفلام "كونغ فو باندا"، و"شريك"، و"مدغشقر"، و"كيف تروض تنينك".

وقال بيج تومبسون، رئيس إدارة المشاريع الجديدة في شركة "يونيفرسال ديستينيشن آند إكسبيرينسز": "متحمسون للشراكة مع مجموعة الشايع لإطلاق أول "دريم بلاي" في الشرق الأوسط. ونتطلع لتقديم تجربة تفاعلية آسرة مع شخصيات وقصص "دريم وركس أنيميشن" للعائلات في الرياض في 2026".

من جهته علّق وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة، وقال: "يسعدنا الإعلان عن أول مركز "دريم بلاي" في الشرق الأوسط كأول مستأجر في الأفنيوز في الرياض. فهذا المركز الترفيهي الرائع بالإضافة للعديد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً من المقرر افتتاحها عام 2026، بالتزامن مع افتتاح أحد أكبر الوجهات الترفيهية والعصرية في المنطقة".

سيتم الكشف مستقبلاً عن مزيد من التفاصيل حول "دريم بلاي" في الأفنيوز الرياض. للاطلاع على آخر المستجدات، تفضلوا بزيارة موقعنا www.alshaya.com

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة تجارية مفضلة لدى الزبائن.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، ولديها أكثر من 4000 محل ومطعم ومقهى ووجهة ترفيهية، ومواقع لوجستية ومنشآت إنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 موقع ومنصة تجارة الكترونية، بما في ذلك أحد أكبر برامج الولاء في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، أورا.

لدى مجموعة الشايع أكثر 50,000 موظف يعملون في قطاعات مختلفة تضم الأزياء، والأغذية والمطاعم، والصحة والجمال، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث&بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

لمعرفة المزيد عن مجموعة الشايع، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.alshaya.com .

حول "يونيفرسال لايف إنترتينمنت"

تتعاون "يونيفرسال لايف إنترتينمنت" مع أفضل شركات الترفيه لتجسيد أكثر القصص والشخصيات والمغامرات شهرة وإحضارها إليك. من العروض الجوالة الضخمة إلى المعارض التفاعلية ومراكز الترفيه العائلية، يتم تقديم علامات الترفيه العالمية من "يونيفرسال" عبر العالم لتستمتع بها العائلات والأصدقاء والأفراد من جميع الأعمار. تتضمن بعض هذه العلامات Jurassic World: The Exhibition، A Minion’s Perspective، American Ninja Warrior Adventure Parks، Film with Live Orchestra Concerts، وغيرها المزيد.

"يونيفرسال لايف إنترتينمنت" هي إحدى أقسام "يونيفرسال ديستينيشينز آند إكسبيرينسز"، وحدة تابعة لشركة "كومكاست إن بي سي يونيفرسال". تتضمن "يونيفرسال ديستينيشينز آند إكسبيرينسز" منتزهات ترفيهية ذات مستوى عالمي وتحتوي على أكثر الجولات إثارة وتطوراً تكنولوجياً، فنادق ومنتجعات استثنائية، منتجات فريدة، ألعاب، وترفيه افتراضي ومباشر.

عن شمول

تأسست شركة شمول القابضة في عام 2014 بشراكة تضم شركة المباني وهي أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية والتي أحدثت تغييراً في قطاعي السياحة والبيع بالتجزئة في الكويت، ومجموعة الفوزان وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاعات التجزئة، الصناعة، العقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية، ومجموعة الشايع وهي شركة عائلية مقرها الكويت تأسست عام 1890 وتضم مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات التجارة، التجزئة والعقارات في الشرق الأوسط، وكذلك في الاستثمار والسيارات والمشاريع. وتهدف شمول إلى تطوير عملياتها وتنويعها من خلال إدارة المشاريع الصناعية، التجارية، الخدمية، الفنادق، المطاعم، الأسواق المركزية، المجمعات السكنية والتجارية، والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة العقار، وتنظيم وإدارة المعارض الدائمة والمؤقتة.

يقع الأفنيوز – الرياض في شمال مدينة الرياض، في موقع متميز يطل على تقاطع جسر الملك سلمان وجسر الملك فهد.

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