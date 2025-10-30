أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن إطلاق أعمال التوسعة في شركة "الإمارات لألواح الزجاج المسطح" المملوكة لها بالكامل، عبر إنشاء خط إنتاج ثانٍ، وذلك في مرافقها الواقعة ضمن منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي- مجموعة كيزاد.

وجرى حفل التدشين بحضور كلّ من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ومحمد غريب ، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في "دبي للاستثمار" ومجموعة من الجهات الحكومية. كما حضر الحفل ممثلون عن الجهات الشريكة في مجالات التكنولوجيا والأعمال الإنشائية وإدارة العقود، تأكيداً على تكامل الأدوار في إنجاز هذا المشروع.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار": "يشكّل خط الإنتاج الثاني خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة. وسيؤدي تشغيل خطي إنتاج متكاملين، بالإضافة إلى إطلاق الزجاج فائق النقاء (Ultra Clear Glass)، إلى تمكين المجموعة من توسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، مع توفير حلول متكاملة وعالية الأداء. ويجسّد هذا المشروع التزام دبي للاستثمار بضمان الابتكار الصناعي وتسريع النمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني."

يمثّل هذا التوسع استثماراً إضافياً يتجاوز 600 مليون درهم إماراتي، وسيساهم في ترسيخ مكانة "الإمارات لألواح الزجاج المسطح" كأول شركة تشغّل خطي إنتاج لألواح الزجاج المسطح في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز من قدراتها الإنتاجية على نحو ملحوظ.

كما يشمل المشروع إطلاق خط إنتاج الزجاج فائق النقاء (Ultra Clear Glass)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. ويتيح الخط الجديد، إلى جانب نظام الطلاء بالرش المغناطيسي (Magnetron Sputtering Coater)، إنتاج زجاج مطلي يوفّر إضاءة طبيعية مميزة مع عزل حراري فعّال، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الزجاج عالية الجودة والمخصصة لأعمال البناء والطاقة الشمسية والتصنيع. ويوفر تكامل شركات المجموعة في قطاع الزجاج، ومن بينها "الإمارات للزجاج" و"الشركة السعودية الأمريكية للزجاج" الفرصة لتزويد العملاء بمجموعة متكاملة من المنتجات، تشمل ألواح الزجاج المسطح القياسية والطلاءات المتقدمة، ضمن منظومة إنتاج موحّدة.

وتعد "الإمارات لألواح الزجاج المسطح" الشركة الوحيدة في قطاع إنتاج الزجاج الحاصلة على شهادة "القيمة المحلية المضافة" (ICV)، والمدرجة ضمن "القائمة الذهبية" لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ما يؤكد حرصها على تعزيز القيمة المحلية، وترسيخ الممارسات المستدامة، والارتقاء بالمعايير التشغيلية.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني لألواح الزجاج المسطح على نحو كامل خلال الفترة بين نهاية عام 2027 وبداية عام 2028. سيشكّل المشروع عند اكتماله، نقلة نوعية تعزز ريادة "الإمارات لألواح الزجاج المسطح" على مستوى القطاع، بفضل الطاقة الإنتاجية غير المسبوقة، والتقنيات المتطورة، ومنظومة المنتجات المتكاملة التي توفرها الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiinvestments.com.

نبذه عن شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح:

شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وتعد رائدة في تصنيع الزجاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدّم الشركة حلولًا عالية الجودة من الزجاج المسطح لقطاعات البناء والهندسة المعمارية والصناعة. ومن خلال تركيزها القوي على الابتكار والدقة والاستدامة، توفر الشركة منتجات زجاجية متطورة تلبي المعايير الدولية وتواكب احتياجات المشاريع المحلية والإقليمية. كما تتعاون شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مع شركاء عالميين لدمج أحدث التقنيات وعمليات التصنيع الفعّالة، بما يضمن التميز في كل منتج.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.efgme.com

