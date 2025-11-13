إطلاق برنامج إقليمي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين تماشياً مع مستهدفات الحملة الوطنية " الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم

آمنة لوتاه تؤكد مساعي دبي كوميرسيتي الرامية إلى تمكين العلامات التجارية وشركات التجزئة من النمو والازدهار في بيئة رقمية سريعة التطور

سانتياجو نارانخو يستعرض جهود فيتكس الهادفة إلى صياغة مستقبل التجارة الرقمية وتمكين العلامات التجارية من تسريع وتيرة النمو وإرساء معايير عالمية جديدة للتميز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيتكس، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VTEX) والمنصة الرقمية الوحيدة للتجارة الإلكترونية التي تم اختيارها لعامين متتالين كأفضل منصة للمتعاملين حسب تصنيف شركة جارتنر.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى تسريع نمو قطاع التجارة الرقمية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تمكين العلامات التجارية وشركات التجزئة والشركات الناشئة من الاستفادة من أحدث تقنيات التجارة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والوصول السلس إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووقع اتفاقية الشراكة كلاً من آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، وسانتياجو نارانخو، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في شركة فيتكس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في وقتٍ محوري يشهد فيه الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمته نحو 32.3 مليار درهم إماراتي (8.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 50.6 مليار درهم إماراتي (13.8 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2029. وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي الرامية إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

مركز إقليمي

كما تخلل حفل التوقيع افتتاح أول مراكز فيتكس الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ضمن دبي كوميرسيتي، مستفيدةً من البنية التحتية المتكاملة عالمية المستوى التي توفرها المنطقة الحرّة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتسريع الوصول إلى الأسواق، والارتقاء بقدرات التحول الرقمي لدى الشركات بمختلف أحجامها.

وتهدف فيتكس من خلال مركزها الجديد إلى توسيع نطاق منصتها التجارية المتقدّمة لتشمل الشركات الواعدة ذات الرؤية المبتكرة في المنطقة الحرّة، إضافة إلى مبادرات الابتكار الأخرى في دولة الإمارات، ضمن شروط شراكة خاصة تشجّع على اعتماد التكنولوجيا وتوسيع نطاق استخدامها. وتتّبع هذه المنهجية أفضل الممارسات العالمية في مجال تسهيل الوصول إلى منظومات التكنولوجيا، وتعزيز التحول الرقمي السريع، والنمو المستدام.

وبهذا الصّدد، قالت آمنة لوتاه: "تعكس شراكتنا مع فيتكس التزام دبي كوميرسيتي بتمكين نمو الأعمال ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ نسعى من خلالها إلى تمكين العلامات التجارية وشركات التجزئة من النمو والازدهار في بيئة رقمية سريعة التطور، عن طريق دمج منصة فيتكس الموثوقة ضمن منظومتنا الابتكارية".

وأضافت: "تنسجم هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي، وبما يُسهم في تعزيز مكانة دبي كوميرسيتي باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والنمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية. إذ تواصل دبي كوميرسيتي مسيرتها في تمكين الشركات وترسيخ مكانتها بصفتها منطقة حرة متطورة، تُعنى بتعزيز التميز التشغيلي والريادة الرقمية بالاستناد إلى منظومتها التي تقوم على المرونة والتقدم، بما يدعم مستهدفات الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

ومن جانبه، قال سانتياجو نارانخو: "تحظى فيتكس بقائمة عملاء تتجاوز 2,400 شركة في أكثر من 43 دولة حول العالم. ويشكل مركزنا الإقليمي الجديد ضمن دبي كوميرسيتي ركيزة أساسية لمستقبل التجارة في الشرق الأوسط. وينقل هذا المركز شركتنا إلى قلب مشهد الابتكار التجاري في المنطقة، مما يتيح لها تمكين العلامات التجارية المتميزة في الشرق الأوسط من التوسع والنمو، من خلال تزويدها بتقنيات رقمية متقدمة، وحلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخبرة عالمية عميقة. وتقدّم منصة فيتكس للتجارة الرقمية بيئة مثالية تلبي المتطلبات الحديثة لهذه السوق شديدة التنافسية، بما يضمن للعلامات التجارية العمل بذكاء أكبر والتوسع بوتيرة أعلى وفتح فرص استثمارية جديدة داخل منطقة الخليج العربي وخارجها.

تميز تجاري

وتقدّم فيتكس من خلال هذه الشراكة منظومتها العالمية القائمة على 25 عاماً من الخبرة رفيعة المستوى في مجال التجارة الرقمية والحلول المؤسسية، بهدف توفير فوائد مباشرة للمستفيدين، بما يشمل تمكين الشركات الإماراتية القائمة على الابتكار من خلال إطلاق برنامج إقليمي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين تماشياً مع مستهدفات حملة " الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم". ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال، ودفع النمو القائم على الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التي يقودها إماراتيون في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وستوفر الشركة فرصة الاستفادة من خبرتها العالمية في قطاع التجارة الرقمية، حيث تتمتع بتاريخ عريق في تقديم برامج التجارة الرقمية المتقدمة حول العالم، وتسعى إلى نقل خبراتها الممتدة لعقود ومنهجيتها المتكاملة في هذا المجال إلى منطقة الشرق الأوسط. إذ يزود البرنامج المشاركين بمعرفة عملية معمّقة تشمل كامل منظومة التجارة الرقمية، بما في ذلك تصميم حلول التجارة الإلكترونية، وإدارة العمليات متعددة القنوات، وإنشاء واجهات متاجر إلكترونية قابلة للتخصيص، إضافة إلى بناء استراتيجيات فعّالة للأسواق الرقمية. كما يوفر ورش عمل متقدمة وندوات تفاعلية ودورات معتمدة تضمن للمشاركين اكتساب خبرة عملية بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكّنهم من إدارة أعمالهم بذكاء ومرونة أكبر، وتسريع نمو الإيرادات، وتوسيع نطاق العمليات بفعالية، والمساهمة الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

في حين، ستدعم دبي كوميرسيتي هذه المبادرة من خلال منصتها التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، إنسايتس آي كيو (Insights IQ)، والتي تتكامل تماماً مع منصّة فيتكس العالمية للتجارة الرقمية. وبدورها، ستوفر البنية التقنية المرنة والحائزة على جوائز مرموقة لدى فيتكس، تحليلات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساعد العلامات التجارية القائمة على الابتكار في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتحسين كفاءة العمليات، واستكشاف فرص نمو جديدة. وتؤكد كلا الشركتين من خلال هذا التعاون التزامهما بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، من خلال تزويدها بحلول مبتكرة قابلة للتوسّع والقياس.

وتم تصميم البرنامج ليعكس التزام دولة الإمارات بدعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو القائم على الابتكار، والارتقاء بإمكانات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عن طريق تقديم ورش عمل متخصصة وندوات تفاعلية ودورات معتمدة في مجالات التجارة الرقمية، والعمليات متعددة القنوات، وإدارة سلاسل التوريد. ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات الرقمية والتنافسية للشركات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

لمحة حول شركة فيتكس للتجارة: تشكل شركة فيتكس، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VTEX)، الركيزة الأساسية للتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتم تصميمها خصيصاً للمؤسسات التي تتسم بالمرونة التشغيلية، والتكيّف الدقيق مع متغيرات السوق، والطموح اللازم لتحقيق أفضل النتائج. وتمثل فيتكس خياراً موثوقاً لرواد قطاع التجزئة الموجّه إلى المستهلكين وقادة القطاع الصناعي المخصّص للتعاملات بين الشركات، إذ توفر منصتها حلولاً متكاملة تشمل المبيعات متعددة القنوات، وإدارة الطلبات القائمة على الحلول الذكية، وتدفقات البيانات، والإعلانات الرقمية، كما تتيح أنظمة أمان متطورة وغيرها من المزايا. وتم تصميم كل ميزة لتجاوز العقبات أمام الشركات، وربط جميع جوانب العمليات التشغيلية وتسريع نمو الأعمال. وتقدم فيتكس حلولاً مبتكرة قابلة للتخصيص وجاهزة للتطبيق المباشر، وهي تحظى بثقة أكثر من 2,400 علامة تجارية، منها كولجيت وسوني وستانلي بلاك آند ديكر وويرلبول. وتدير فيتكس أكثر من 3,400 متجر إلكتروني في 43 دولة حول العالم (حسب الأرقام الواردة في نهاية السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2024). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.vtex.com

