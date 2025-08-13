دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت شركة هيتشز آند غليتشز (H&G)، المتخصصة في صيانة المنازل المستدامة والقائمة على التكنولوجيا، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة فارنك، زيادة ملحوظة في الطلب على صيانة المنازل في سوق العقارات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية في دبي.

وقد تم بيع أكثر من 13,000 وحدة سكنية فاخرة ذات علامات تجارية في دبي وحدها خلال عام 2024، بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية جلوبال براندد ريزيدنسز، ويضم مخزون العقارات السكنية الفاخرة في دبي حاليًا أكثر من 132 مشروعًا و43,000 وحدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، قال زهيب أزهر، مدير العمليات في شركة هيتشز آند غليتشز: "بالتزامن مع تزايد حصة العقارات الفاخرة في سوق العقارات السكنية المزدهرة في دبي واستقطاب المستثمرين من أصحاب الثروات العالية الذين يتمتعون بمعايير وتوقعات عالية على قدم المساواة، فمن الطبيعي أن تلبي مستويات جودة خدمات الصيانة هذه التوقعات، إن لم تتجاوزها".

وأضاف أزهر قائلاً: " إن أصحاب الثروات العالية المميزون والمستعدون لدفع علاوة تصل إلى 69% مقارنةً بالمنازل غير ذات العلامات التجارية، يبحثون عن صيانة منزلية احترافية، لذا فهم يدركون أن الصيانة الجيدة تحافظ على الحالة الجمالية والوظيفية لعقاراتهم وتُحسّنها، بالإضافة إلى زيادة قيمة الأصول بشكل كبير".

إن منصة التكنولوجيا الذكية من هيتشز آند غليتشز التي طورتها شركة هاي تك، المتخصصة في حلول إدارة المرافق الذكية والتابعة لشركة فارنك، مثالية لمالكي العقارات الفاخرة حول العالم، حيث يتيح تطبيق صيانة المنازل من هيتشز آند غليتشز للملاك ومديري العقارات من متابعة تقدم طلبات الصيانة والخدمات الأخرى المُخطط لها، بدءًا من إعداد التقارير الأولية وحتى إتمامها، كما يُتيح للعملاء الموافقة على أي مواد قد تكون مطلوبة لإنجاز العمل ودفع ثمنها عبر الإنترنت.

وأردف أزهر قائلاً: "يستمر الطلب على أتمتة المنازل في النمو بشكل كبير، خاصة وأن المستثمرين الدوليين قادرين على إدارة هذه الأجهزة وحساباتهم عن بعد، أما فيما يتعلق بالتدريب، فمن الضروري أن يخضع الفنيون للتدريب بشكل منتظم، لضمان إلمامهم الكامل بأحدث التقنيات، وأجهزة المطبخ ذات العلامات التجارية الفاخرة، ومواد الأرضيات والأثاث باهظة الثمن، بالإضافة إلى أحدث لوائح الصحة والسلامة الدولية".

وتابع أزهر قائلاً: إدراكًا لهذا التوجه، فقد شكّلنا قبل أكثر من ثلاث سنوات وحدة متخصصة من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً لخدمة هذا القطاع، حيث يحضر فنيونا دورات تدريبية منتظمة في مركزنا المخصص في قرية فانيك. قبل بدء العمل، يفحص مشرف جودة كل فني للتأكد من التزامه بالزي الرسمي، ومعايير النظافة الشخصية، والأدوات، ومعدات الوقاية الشخصية. تضمن عمليات التدقيق الدورية ومراجعات الأداء الاحترافية والاتساق والسرية والالتزام بتوقعات الخدمة الفاخرة".

هذا ويضم قسم صيانة المنازل في شركة هيتشز آند غليتشز حاليًا أكثر من 1500 عقد صيانة سنوي نشط، تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون درهم إماراتي، ويخدمها 210 فني مؤهل.

تخدم الشركة حاليًا سكان الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية الحصرية، مثل العنوان، والبلاس، وفيدا، وفور سيزونز، وغيرها من العقارات الفاخرة في مرسى دبي، ونخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، وميناء خور دبي، وجزيرة خليج جميرا، وقد صممت هيتشز آند غليتشز مجموعة من باقات الصيانة السنوية خصيصًا لهذا القطاع، مصممة خصيصًا لنوع الشقق والفلل، وتشمل مجموعة شاملة من الخدمات.

بالإضافة إلى خدمات (الميكانيك والكهرباء والسباكة)، وتكييف الهواء، والطلاء، والنجارة، ومكافحة الآفات والتجديدات على نطاق صغير، ومعدات الصالة الرياضية، وحمامات السباحة، والجاكوزي، وأتمتة المنزل، والغسيل والأجهزة.

واختتم أزهر حديثه قائلاً: "لقد شهدنا أيضًا زيادة ملحوظة في الطلب على مدبرات المنازل والخادمات والطهاة والسائقين وخدم الخدمة والأمن، وخاصة داخل المساكن ذات العلامات التجارية".

نبذة عن "هيتشز أند غليتشز"

تعد شركة "هيتشز أند غليتشز" من أبرز الشركات الرائدة في مجال صيانة المكاتب والمنازل، ولديها رؤية لتصبح المزود الرئيسي لخدمات الصيانة المنزلية الشاملة وفق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تسعى الشركة بشكلٍ دائم إلى التميز في تقديم خدمات الصيانة المنزلية مع التركيز على الموثوقية والجودة في العمل والقيمة مقابل المال. ومن خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، تتجاوز الخدمات المقدمة من قبل الشركة توقعات العملاء.

