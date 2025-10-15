يُعد هذا المعرض، الرائد في مجال تقنيات الإضاءة والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصةً مثاليةً لعرض أحدث المنتجات والخدمات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 450 عارضًا من أكثر من 30 دولة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد مجدداً بدورته التاسعة عشرة في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

ستشهد الدورة التاسعة عشرة من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست مشاركة أكثر من 450 عارضاً من أكثر من 30 دولة، حيث تمثل الشركات الأجنبية أكثر من 90% من إجمالي عدد العارضين في هذا المعرض الدولي.

هذا وسيجمع معرض " لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست " الذي يقام بالتزامن مع معرض إنترسك دبي، أكثر من 16 ألفا من قادة القطاع والمبتكرين وممثلي الجهات الحكومية من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لاستعراض أحدث المنتجات والحلول التكنولوجية.

ووفقًا لشركة جراند فيو ريسيرش، فقد حقق سوق إضاءة تقنية LED في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إيرادات بلغت 6.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يمثل 7.6% من إجمالي حجم السوق العالمي. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 8.1% سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ليصل إلى 10.34 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد.

وسيشهد معرض " لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" 2026 مشاركة أبرز العلامات التجارية العالمية في هذا القطاع، ومنها: ساينيفاي، إل إي دي فانس، أوبل، هانيويل لايتينغ، شريدر، وإيلوس، كما سيضم المعرض أيضاً مشاركة أبرز الشركات الرائدة في مجال المباني الذكية، مثل: كي إن إكس، ثيبين، إيرزون، تي إي كونكتيفيتي، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "مع احتفائه بدورته التاسعة عشرة، أصبح معرض " لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" منصة مثالية في المنطقة لتبادل الأفكار والخبرات في قطاع تقنيات الإضاءة والبناء، حيث يسلط المعرض الضوء على دور الابتكار في تغيير وجه هذا القطاع بدءاً من المنتجات المبتكرة المعروضة في المعرض وصولاً إلى المناقشات الرائدة التي تجري خلال المؤتمرات وورش العمل".

ويتضمن برنامج فعاليات المعرض مؤتمرات "ثينك لايت" و"إن سبوت لايت" وقمة المباني الذكية، حيث ستعرض قمة المباني الذكية بدورتها الرابعة كيف تعمل التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الذكية والنظم الآلية على تحويل المباني لتعزيز الاستدامة وتجربة المستخدم.

هذا وتتوقع شركة 6 دبليو ريسيرتش أن يصل حجم سوق المباني الذكية إلى 9.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وفي منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030، وذلك بفضل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الذكية والتقنيات المستدامة.

وستشهد قمة المباني الذكية، التي يحضرها مهندسون معماريون ومبتكرون في مجال التكنولوجيا وصناع القرار وخبراء في مجال الاستدامة، إضافة جديدة تتمثل في جلسة "حوارات تكنولوجية"، حيث ستتاح للشركات العاملة في قطاع المباني الذكية فرصة عرض منتجاتها وتقنياتها إلى جانب مناقشات يقودها خبراء. ولأول مرة، تم تشكيل مجلس استشاري لقمة المباني الذكية، يضم ممثلين حكوميين وقادة من القطاع الخاص من مختلف أنحاء المنطقة.

وفي تعليقه على تشكيل هذا المجلس، علق محسن قائلاً: "تماشياً مع التزامنا بتقديم قيمة مضافة ومحتوى ذي صلة، يسعدنا أن نعلن عن تشكيل مجلس استشاري متخصص لقمة المباني الذكية. ومن خلال جمع قادة الرأي وصناع القرار في هذا القطاع، سيساهم هذا المجلس في تحديد المسار الاستراتيجي للمؤتمر، وضمان أن تعكس مناقشاته أحدث الابتكارات والتوجهات والفرص المتاحة في السوق على المدى البعيد".

يُعدّ مؤتمر "ثينك لايت" ركيزة أساسية في هذا المعرض، حيث يوفر منصة فريدة من نوعها لمتخصصي الإضاءة لمشاركة المعارف وتبادل الخبرات، وبذلك يساهم في تشكيل مستقبل قطاع الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا في المنطقة.

ويركز مؤتمر "ثينك لايت" لعام 2026 على موضوع "من الرؤية إلى التأثير: من الأفكار المبتكرة إلى الإرث الخالد"، ويهدف إلى تقديم برنامج شامل يتضمن ثلاثة محاور رئيسية.

وتشمل أبرز فعاليات البرنامج محاضرة رئيسية مدتها 45 دقيقة يقدمها مصمم إضاءة مشهور، بالإضافة إلى جلسات نقاشية موجزة مدتها (15 دقيقة) عن مشاريع مبتكرة، ومقابلات مباشرة مدتها (30 دقيقة) تكشف عن جوانب غير معروفة من هذه المشاريع.

كما سيستعرض مؤتمر "إن سبوت لايت" مجدداً الابتكارات والتصاميم والتقنيات الرائدة التي تشكّل مستقبل قطاع الإضاءة، حيث يضم المعرض على مدى ثلاثة أيام مجموعة متنوعة من العروض التوضيحية للمنتجات، بالإضافة إلى جلسات نقاش مثيرة للاهتمام وفرص تعليمية.

وتُركز ورشة عمل مميزة ضمن فعالية "إن سبوت لايت" لعام 2026 على "التحول في الذكاء الاصطناعي: سير عمل تصميم الإضاءة في عصر الأدوات الذكية".

حيث تُتيح هذه الجلسة فرصة عملية للتعرف على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للإبداع، وتبسيط عملية التنفيذ، وإعادة صياغة مستقبل تصميم الإضاءة، مع تسليط الضوء على قوة منصات توليد الصور والفيديو في إنشاء عروض الإضاءة، والمؤثرات البصرية، والرسوم المتحركة؛ إلى جانب وكلاء ذكاء اصطناعي مُدرَّبين يُؤتمتون جداول الإضاءة، والامتثال لمعايير لييد ودارك سكاي، والتوثيق الفني.

هذا وسيقام حفل جوائز "لايت ميدل إيست" تكريماً للتميز والإبداع والابتكار، وذلك في اليوم الأخير من معرض " لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست " في فندق كونراد دبي.

ويُعد هذا المعرض الذي ينعقد بدورته الثانية عشرة، أكبر وأهم منصة في المنطقة لتكريم الإنجازات المتميزة في قطاع الإضاءة، حيث يُكرّم من خلالها الأفراد والمنتجات والمشاريع والشراكات التي تُساهم في تطوير هذا القطاع على مستوى العالم.

وتتضمن فئات جوائز"لايت ميدل إيست" كلاً من: "أفضل مشروع في العام " و"أفضل منتج في العام " و"الشريك المتميز في العام"، حيث تتم عملية تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم أكثر من 30 خبيرًا محلياً ودولياً بارزاً في القطاع.

هذا ويضم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» ستة أقسام للمنتجات والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

سيتم انعقاد معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2026 في قاعات زعبيل 1-3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

