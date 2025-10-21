دبي، الإمارات العربية المتحدة - تحتضن دبي فعاليات مؤتمر " قمّة التكنولوجيا المالية والابتكار " ، والذي تطلقه موارد للتمويل بعد غد الخميس 23 أكتوبر الجاري من في فندق "جراند حياة دبي " ، برعاية مركز الابتكار في "مركز دبي المالي العالمي" ، و"ماستركارد" ، و"شركة الخدمات المالية العربية" ، وتُعد هذه النسخة الثانية بعدما حققته القمة الاولى من نجاحات ، شهدت به كافة الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية ، وما طرحته من حلول مبتكرة في سوق المدفوعات والإقراض والتمويل المُدمج.

وتُعد هذه القمة التي تتبناها موارد للتمويل ، منصة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات غير المسبوقة بالمنطقة ، بما فيها المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التمويل المفتوحة، وتجارب الدفع المتطورة ، والكثير من الخدمات في ذات القطاع ، حيث تجمع القمة قادة القطاع المالي والتقني ، ونخبة من القادة الحكوميين، ورواد التكنولوجيا، والروؤساء التنفيذيين ، والخبراء تحت سقف واحد ، في إطار دعمهم المستمر لأجندة التقنيات المالية المبتكرة بهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي ، وتعمل هذه التقنيات على تحسين الخدمات المالية ، وخفض تكاليفها ، وتوفير الوصول إليها لفئات أوسع من المجتمع ، كما يشجع الابتكار في هذا المجال النمو الاقتصادي وريادة الأعمال في القطاع المالي.

ومن جهته قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "موارد للتمويل ، تُعد هذه القمة واحدة من أكبر الملتقيات التقنية المالية في المنطقة ، حيث يُسلط الضوء على محتوى متخصص للتقنية المالية في العالم ، كما تطرح النسخة الثانية من "قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار" للعام 2025 خدماتٍ جديدة ، وابتكارات فائقة الفاعلية ، كما يتم توقيع الاتفاقيات والشراكات على هامش القمة ، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم.

