كشفت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI)، إحدى شركات التأمين الرائدة بدولة الإمارات، عن افتتاح مكتب مبيعات جديد لها في مدينة العين ضمن مركز فحص المركبات التابع لشركة (أدنوك). ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي ليؤكد التزام الشركة بتقديم حلول تأمينية تُركز على العملاء وتعزز سهولة الوصول إلى خدماتها في مختلف إمارات الدولة.

سيُقدم مكتب مبيعات العين خدمات تأمين السيارات بشكل رئيسي، بما يمنح العملاء ميزة إتمام معاملاتهم التأمينية مباشرة في مركز فحص المركبات التابع لأدنوك. وبهذا التوسع، تسعى الشركة إلى تقوية شبكتها في المواقع التي يحتاجها العملاء.

وبمناسبة هذا الإنجاز، علّق السيد/ أ. ر. سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين، قائلاً: "افتتاح مكتب المبيعات في العين هو خطوة نوعية في رحلتنا نحو النمو. وبعد النجاح البارز لإفتتاح فرعنا الجديد في أبوظبي، يسعدنا أن نصل بخدماتنا إلى مدينة العين، لنؤكد من جديد التزامنا بالابتكار، والتميّز في خدمة العملاء، وتعزيز سهولة الوصول إليهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي: "إن توسعنا إلى مدينة العين هو امتداد طبيعي لاستراتيجيتنا الهادفة لأن نكون أقرب إلى عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء الإمارات. واختيار مركز فحص المركبات التابع لأدنوك لم يكن مصادفة، فهو المكان الأمثل لتقديم خدمات تأمين السيارات بسهولة وراحة قصوى. وبانطلاقنا إلى ما هو أبعد من دبي وأبوظبي، نؤكد ثقتنا بالقدرة على خدمة مختلف الفئات والشرائح، وترسيخ معايير جديدة للثقة والتميُّز في قطاع التأمين".

ويأتي هذا التوسع استكمالاً لخطوات الشركة الأخيرة، حيث انتقل فرعها في أبوظبي إلى "يونايتد سكوير مول"، أحد أبرز معالم العاصمة التجارية. ومع هذه الإنجازات المتتالية، تُواصل دبي الوطنية للتأمين دفع مسيرة نموها قدماً، معززة حضورها ومكرسة ريادتها في تقديم خدمات تأمينية رفيعة المستوى عبر دولة الإمارات.

من قلب شارع الشيخ زايد بدبي حيث يقع مقرها الرئيسي خلف "كوكا كولا أرينا"، مروراً بفرعها العصري في أبوظبي ووصولاً إلى مكتبها الجديد في العين، ترسم دبي الوطنية للتأمين ملامح ريادتها كشركة متعددة التخصصات في التأمين. وتقدّم لعملائها، أفراداً وشركات، حلولاً متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والرؤية التي تضع العميل في محور الاهتمام، لترسّخ مكانتها كخيار موثوق ومتميز في السوق.

عن دبي الوطنية للتأمين

منذ انطلاقتها عام 1991، رسخت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI) مكانتها كإحدى أعمدة قطاع التأمين في دولة الإمارات. ومع افتتاح فرعها الجديد في أبوظبي، تواصل الشركة توسيع آفاقها باعتبارها شركة متعددة الخطوط، تقدم حلولاً شاملة تغطي السيارات، والتأمين الصحي، والسفر، والمنازل، فضلاً عن منتجات متخصصة للشركات مثل التأمين الصحي الجماعي، وتأمين الحياة الجماعي، والتأمين الهندسي والبحري، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويقود فريقها من الخبراء مسيرة التميز من خلال سياسات مبتكرة وأسعار منافسة، مدعومة بخدمات مطالبات سلسة تعزز العلاقة الوطيدة مع العملاء.

وتضع دبي الوطنية للتأمين عملاءها في صميم استراتيجيتها، مرتكزة على الابتكار، والاستقرار المالي، وإيجاد القيمة المستدامة، عبر تصميم حلول مخصصة تستجيب بدقة لمتطلبات الحماية المتنوعة. كما توسع الشركة قنوات توزيعها وتبرم شراكات استراتيجية طموحة لدعم نمو أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.

