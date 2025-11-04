​​​​​تجمع الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة لشركة "بالانتير" والرؤية المحلية والخبرة التشغيلية العميقة لدبي القابضة لتأسيس أول شركة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في دبي

بعد تحقيق نتائج ملموسة ضمن محفظة دبي القابضة – من العقارات والضيافة إلى الاستثمار والبنية التحتية – تسهم "إيثر" في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

تجسّد هذه الشراكة ريادة دبي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية وعالية الأثر التي تحقق قيمة اقتصادية ملموسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، وشركة "بالانتير تكنولوجيز"، الرائدة عالمياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم "إيثر" – أول شركة من نوعها لشركة "بالانتير" في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق "إيثر" تتويجاً لـ 18 شهراً من التعاون العملي بين الجانبين، أثمر عن تحقيق تحوّل فعلي ونتائج ملموسة ضمن محفظة دبي القابضة. وسيمهّد هذا التعاون الطريق نحو توسيع نطاق هذه القدرات المثبتة لتشمل قطاعات تجارية استراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرت مراسم توقيع الاتفاقية في إمارة دبي بين كلٌّ من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، ونوم بيرسكي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير ".

18 شهراً من النجاح التشغيلي

منذ مطلع عام 2024، بدأت دبي القابضة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ومنصات دمج البيانات من "بالانتير" ضمن عملياتها المتنوعة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية في البيانات. وقد انعكست هذه النتائج على قطاعات حيوية تشمل العقارات والضيافة والاستثمار والبنية التحتية، لدى علامات بارزة مثل نخيل ومِراس وجميرا.

ترسيخ منظومة الذكاء الاصطناعي المؤسسي

ستعمل "إيثر" على تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية في دبي، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من تحقيق التحوّل على نطاق واسع. وبفضل الجمع بين خبرة دبي القابضة السوقية وقدرات "بالانتير" البرمجية والهندسية المتقدمة، ترسخ "إيثر" تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية محلياً، وذلك لتعزيز كفاءة العمليات وتقوية القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة.

وستسهم الشركة بشكل مباشر في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تحقيق 100 مليار درهم سنوياً من مبادرات التحوّل الرقمي. ومن خلال إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها لقطاع الأعمال المحلي، تساعد "إيثر" على تسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما ستركّز "إيثر" على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات "بالانتير"، ونقل المعرفة لتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إرساء أطر حوكمة متكاملة لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.

وستعمل "إيثر" بموجب مهمة واضحة المعالم تتمثّل في خدمة القطاعات التجارية في دبي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وأهداف التنويع الاقتصادي للإمارة.

وفي هذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة: "نعمل من خلال ’إيثر’ على توظيف القدرات الموثوقة للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، دعماً لطموحات دبي الرقمية ولجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز ريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي."

ومن جانبه، صرّح أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير تكنولوجيز" قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع دبي القابضة لتمكين المؤسسات في دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الرائدة عالمياً لمنصات ’بالانتير’ في مجال الذكاء الاصطناعي."

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني info@aither.ae :

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدَّل، والمادة 21 (هـ) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، المعدَّل. وقد تتعلق هذه البيانات – على سبيل المثال لا الحصر – بتوقعات شركة بالانتير بشأن قيمة وشروط العقود التي تبرمها، والفوائد المتوقعة من منصاتها البرمجية. تخضع البيانات التطلعية بطبيعتها إلى مخاطر وشكوك لا يمكن التنبؤ أو القياس الدقيق بها في كثير من الأحيان. وتعتمد هذه البيانات على المعلومات المتاحة وقت إصدارها، وعلى توقعات الإدارة الحالية ومعتقداتها وافتراضاتها في ذلك الوقت بخصوص الأحداث المستقبلية. وتبقى هذه البيانات عرضة لمجموعة من المخاطر والشكوك، بما في ذلك – دون حصر – قدرتنا على تلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا، أو إخفاق منصاتنا في تحقيق رضا العملاء أو أدائها على النحو المرغوب فيه، أو تكرار أو شدة الأخطاء البرمجية أو التنفيذية، أو مدى موثوقية منصاتنا، أو قدرة عملائنا على تعديل عقودهم أو إنهائها. يتم إدراج معلومات إضافية حول هذه المخاطر والشكوك وغيرها ضمن الإفصاحات التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من حين لآخر. وباستثناء ما يفرضه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية علناً، سواء نتيجةً لظهور معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو لأي سبب آخر.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك " دبي ريتيل " ، محفظة التجزئة عالمية المستوى التي تضم أكثر من 40 وجهة بارزة للتسوق والترفيه، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في " مساكن دبي ريت " ، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 53 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 31 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها،

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.2 مليون نسمة يعيشون في 58 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

