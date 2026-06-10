البرنامج يشمل حلول التمويل التقليدية والإسلامية، وسرعة الحصول على الموافقة المسبقة الرقمية، ودعم التمويل العقاري المخصص

التمويل يتوفر ابتداءً من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون العملاء قد استوفوا شرط سداد 50% من قيمة العقار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دبي القابضة للعقارات"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، عن شراكتها مع بنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني للعملاء المؤهلين الذين يقومون بشراء عقارات عبر علاماتها التجارية "نخيل" و"مِراس" ودبي للعقارات"".

يُتاح البرنامج لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بما يشمل المؤهلين من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، الراغبين في شراء فلل وشقق على الخارطة أو مكتملة للسكن ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة للعقارات". ويهدف البرنامج إلى توفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للتملك، بأسعار تفضيلية، وهياكل رسوم جاذبة، وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل رقمياً، وإدارة علاقات مخصصة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المزايا المصرفية المميزة.

يوفر البرنامج حلول تمويل تقليدية وإسلامية، رهناً باستيفاء شروط الأهلية والموافقة التنظيمية، ما يوسع مجال الخيارات أمام العملاء في أنحاء الدولة. كما يتضمن البرنامج موافقة مسبقة رقمية مدعومة بتقييم آلي لاستيفاء شروط الأهلية، بما يتيح للعملاء وضوحاً أكبر لمعرفة قدرتهم على الاقتراض منذ البداية، ويسهم في تسهيل إتمام عملية التمويل بكفاءة أكبر.

وتعد إمكانية الحصول على التمويل ابتداءً من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون العميل قد استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار، من أبرز مزايا البرنامج. ويتيح هذا للمشترين المؤهلين الاطلاع المبكر على خيارات التمويل المتاحة لهم، وبما يمنحهم مزيداً من الثقة واليقين عند التخطيط لشراء العقار. وقد صُمم البرنامج ليُلبّي احتياجات المشترين المميزين، حيث يوفر حلولاً لتمويل المنازل مخصصة للمشترين المؤهلين على العقارات قيد الإنشاء أو الجاهزة، مع خيارات فائدة ثابتة ومتغيرة جذابة.

وبالنسبة للعملاء الموظفين من أصحاب الرواتب، ستساهم الموافقة المسبقة الرقمية في توفير مزيد من الوضوح وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات. أما المشترون من أصحاب الأعمال الحرة، بما يشمل رواد الأعمال والعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيستفيدون من تبسيط متطلبات الوثائق ومرونة أطر الأهلية التي تهدف لتحسين إمكانية الحصول على التمويل. كما سيتمكن العملاء المؤهلون من الاستفادة من امتيازات الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك دبي التجاري، بما في ذلك الخدمات المصرفية إيليت.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "لطالما شكّل تمكين العملاء من الوصول إلى خيارات التمويل السكني المواتية في مرحلة مبكرة من رحلة تملّك منازلهم أولوية قصوى لنا في ’دبي القابضة للعقارات‘. وتأتي شراكتنا مع بنك دبي التجاري استجابة لهذه الضرورة الملحة عبر إتاحة وصول مبكر وأكثر تنظيماً إلى حلول التمويل السكني في مشاريع ’نخيل‘ و’مِراس‘ و,دبي للعقارات‘، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة. ومن خلال توظيف ما تزخر به محفظتنا من خيارات سكنية، نمنح المشترين ثقة أكبر للتخطيط والمضي قدماً في قراراتهم، مما يرسّخ دور ’دبي القابضة للعقارات‘ في تطوير مجتمعات سكنية أكثر رقياً وسهولة في التملك ضمن أبرز وجهات دبي السكنية".

من جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "لم تعد تقتصر رغبة العملاء اليوم على مجرد الحصول على التمويل، بل إنهم يبحثون عن الوضوح والشفافية والسرعة والإرشاد الموثوق طيلة تجربتهم لامتلاك العقار. ومن خلال شراكتنا مع ’دبي القابضة للعقارات‘، نعمل على تسهيل الحصول على تمويل سكني من خلال سرعة إنجاز الموافقات المسبقة الرقمية، والخبرة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، والكفاءة في عملية التسجيل. ويعكس كل ذلك التزام بنك دبي التجاري بدعم العملاء والمساهمة في النمو المستدام لسوق العقارات في دبي".

وتعكس هذه الشراكة استمرار التوافق بين القطاعين العقاري والمصرفي في دبي، حيث يتعاون القطاعان لدعم مرونة السوق وثقة العملاء والنمو الاقتصادي المستدام.

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