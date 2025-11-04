دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت "دبي الصحية" جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، خلال زيارة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة، حيث اطلع على مراكزها البحثية وتعرف على أبرز البرامج والمشاريع ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة.

وكان في استقباله سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية" ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، ورئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

كما حضر اللقاء كل من سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وعدد من القيادات في دبي الصحية.

ورافق البروفيسور مجدي خلال الزيارة ابنته السيدة ليزا مجدي يعقوب، والسيد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، وفرانسيس وايت، الرئيس التنفيذي لشركة "هارت بيوتك".

شراكات عالمية

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق:"نفخر بهذه الزيارة المهمة للبروفيسور العالمي مجدي يعقوب، أحد أبرز رموز الطب الإنساني في العالم، والتي تُشكّل إضافة نوعية قيّمة لـ"دبي الصحية" في المجالين الطبي والأكاديمي، وتعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بصحة الإنسان، إذ تُجسّد التزامنا الراسخ بدعم منظومة البحث العلمي والتعليم الطبي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة إلى تطوير الحلول المبتكرة في الرعاية الصحية لتحسين جودة حياة الإنسان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة."

بدوره أثنى البروفيسور مجدي يعقوب على ما تشهده "دبي الصحية" من تطوّر ملموس في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي، وما تقدّمه من خدمات علاجية متميزة.

من جانبه قال سعادة الدكتور عامر شريف:" تشرفنا في "دبي الصحية" بزيارة جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، التي تجسد رؤيتنا في بناء جسور تعاون تُسهم في تطوير العلوم الطبية وترسيخ مكانة دبي مركزًا عالمياً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف: "تأتي زيارة البروفيسور مجدي في إطار جهود «دبي الصحية» لتعزيز بيئة أكاديمية وبحثية متكاملة، تُمكّن الأطباء والباحثين من تقديم رعاية صحية متطورة والارتقاء بصحة الإنسان".

ترحيب وتقدير

واستقبل عدد كبير من أسرة دبي الصحية البروفيسور مجدي يعقوب بحفاوة بالغة وتقدير كبير، تكريماً لمسيرته العلمية والإنسانية الرائدة، وقد مثلت هذه الزيارة فرصة فريدة للتفاعل مع قامة علمية عالمية ملهمة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جراحات القلب والطب الإنساني.

