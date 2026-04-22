دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركّز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، مذكرة تعاون إستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وذلك بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، وتسهيل وصولها إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية.

وجرى توقيع المذكرة من قِبل كلٌّ من سيف آل علي، مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة دبي للطيران، وحمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على دعم الشركات من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب تقديم حلول مصرفية مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المتنامية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات وتمكينها من التركيز على النمو والتوسع.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال داخل دبي الجنوب، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية ورفع كفاءة الإجراءات، بما يعكس التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفّزة للنمو.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي الجنوب، من خلال توفير منظومة متكاملة تمكّنهم من النمو وتعزز كفاءة عملياتهم وتدعم استدامة أعمالهم على المدى الطويل. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، نمنح مجتمع الأعمال لدينا مساحة أكبر للتركيز على التوسع وتحقيق أهدافه. ونواصل في دبي الجنوب العمل على تطوير بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال".

ومن جانبه، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني المساهمة بدور محوري في مسيرة نمو وتقدم دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس ابتكاراته ودوره كبنك وطني رائد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ويلتزم البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في دبي الجنوب، وتواكب متطلباتها المتنامية. وتسهم هذه الشراكة في النهاية وبشكل مباشر في تحقيق رؤية دبي الرامية لمضاعفة اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كإحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم".

ويشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، ويضم مطار آل مكتوم الدولي، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري، بما يوفّر بيئة متكاملة للعيش والعمل وممارسة الأعمال.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

