أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي التأسيسي المعتمد من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى "Gem-A" وبرنامج الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة، ومن المقرر أن يبدأ البرنامجان في سبتمبر المقبل بدعم من صندوق العمل "تمكين".

وتفتح الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة المعتمدة دولياً أبواباً وظيفية واسعة في سوق الأحجار الكريمة الواعد الذي يزداد فيه الطلب حالياً على الخبراء والمتخصصين في الأحجار الكريمة، خاصةً مع مع ندرة الكوادر البحرينية المؤهلة في هذا المجال والحاجة المتزايدة إليهم، مما يساعد خريجي البرنامج على اقتناص فرص عمل مميزة في صناعة المجوهرات المزدهرة محلياً وعالمياً.

ويقدم المعهد من خلال هذه الشهادة فرصة الحصول على دبلوم متقدم معتمد من أعرق المؤسسات التعليمية في مجال علوم الأحجار الكريمة على مستوى العالم، ويتيح للمشاركين استخدام الألقاب المهنية مثل لقب FGA، والذي يعني أن الشخص قد أكمل دبلوم علم الأحجار الكريمة بنجاح.

بينما يستهدف البرنامج التأسيسي جميع المهتمين الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة وبناء أساس قوي للحصول على مهنة في هذا المجال، مدعّمين بشهادة من " Gem-A" التي تمتلك خبرات متراكمة تصل إلى 110 عامًا، ويقدم البرنامج نخبة من المدربين الخبراء المؤهلين ويمتد لـ 16 أسبوعًا بمعدل يوم تدريب واحد في الأسبوع لمدة 4 أشهر، مما يكسب المتدربين 300 ساعة من التعلم النظري والعملي في بيئة متطورة تركز على كل طالب على حدة.

وبهذه المناسبة، قالت السيد نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "يعد هذا البرنامج المعتمد دولياً فرصة ذهبية للراغبين في بناء مستقبل مهني مستدام في قطاع الأحجار الكريمة، سواء في المجال الأكاديمي والبحثي والمختبرات التخصصية أو تجارة المجوهرات، خاصةً وأن الالتحاق بهذا البرنامج الدولي المتقدم يمنح المتدربين أحدث المعارف والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة في صناعة المجوهرات ودخول عالم ريادة الأعمال، واكتساب الخبرات في الشراء أو الاستثمار في الأحجار الكريمة، والعمل في مجالات متنوعة تضمن مسيرة مهنية واعدة".

وأعربت جمشير عن ثقتها بأن هذه البرامج ستسهم في سد فجوة المهارات في سوق العمل الإقليمي، وستخرج جيلاً جديداً من الخبراء المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية القادرين على مواصلة مسيرة تطور قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة في مملكة البحرين، بما يعكس التزام "دانات" الراسخ بدعم رؤية المملكة 2030 عبر تطوير المواهب والكفاءات في التخصصات النادرة التي تواكب تطلعات المستقبل، وتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

