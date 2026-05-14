أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن إطلاق خدمة "التقرير المصغّر"، وهي خدمة اختيارية إضافية لتقارير فحص اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة الصادرة عن المعهد. وتوفر هذه الخدمة الجديدة، والتي تأتي كنسخة موجزة وجاهزة للعرض، حيث تهدف إلى الارتقاء بطريقة عرض المجوهرات وتعزيز ثقة العملاء أثناء عملية الشراء.

وتأتي هذه الخدمة استجابة لحاجة متنامية في قطاع المجوهرات إلى إتاحة تفاصيل الفحص والاعتماد بصورة واضحة وسهلة الوصول ومباشرة، ولا سيما في متاجر البيع، متجاوزةً التحديات التي قد تحول دون إمكانية عرض التقرير الكامل إلى جانب كل قطعة والتي قد لا تُعد أمراً عملياً في جميع الحالات.

ويوفر "التقرير المصغّر" الجديد ملخصاً موجزاً لأبرز نتائج الفحص والتعريف، بما يتيح لتجار المجوهرات عرض المعلومات المعتمدة مباشرة بجانب كل قطعة، ومن شأن ذلك أن يدعم كفاءة عمليات البيع، ويعزز الشفافية، ويساعد العملاء على اتخاذ قرارات شراء أكثر اطمئناناً وثقة.

خدمة "التقرير المصغّر" مُتاحة للتقارير الجديدة بالإضافة للتقارير الصادرة مسبقاً عن "دانات"، وتشمل ملخصاً واضحاً لأهم النتائج، بالإضافة لمزايا أمنية مدمجة تضمن اعتماده من "دانات"، إلى جانب تزويده بخاصية الربط المباشر بتقرير الفحص الأساسي عبر موقع "دانات" الإلكتروني؛ مما يتيح للعملاء إمكانية التحقق من صحة التقرير للاطلاع على النتائج التفصيلية عند الحاجة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات": "في سوق المجوهرات اليوم، لم يعد الوصول إلى المعلومات الموثوقة أثناء عملية الشراء خياراً إضافياً، بل أصبح جزءاً أساسياً من تجربة العميل. ومن هذا المنطلق، يأتي التقرير المصغّر ليسد الفجوة بين التقارير الجيمولوجية التفصيلية ومتطلبات بيئة البيع بالتجزئة، من خلال إتاحة معلومات معتمدة ومختصرة يمكن عرضها بصورة واضحة وعملية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موثوقية التقرير الكامل الصادر عن دانات".

ويعكس إطلاق "التقرير المصغّر" توجهاً أوسع في السوق نحو تعزيز الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق المستقل من المجوهرات، في ظل تزايد اهتمام المستهلكين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن أصالة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

ويدعو معهد "دانات" التجار والمتخصصين في القطاع إلى اعتماد خدمة "التقرير المصغّر" كأداة عملية تسهم في تحسين عرض المنتجات، ودعم التفاعل مع العملاء أثناء عملية البيع، وترسيخ الثقة لديهم، بما يواكب التطور المستمر لقطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات في مملكة البحرين.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

