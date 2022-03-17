إنجاز الأعمال بوتيرة متسارعة يؤكد التزام داماك بتسليم المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد

الموقع المتميز لبرج زادة في منطقة الخليج التجاري يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين والمستخدمين النهائيين

يأتي هذا الإنجاز في ظل استمرار تعافي السوق العقاري في دبي

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن الانتهاء من أعمال الخرسانة للأسقف والهيكل في "برج زادة" المكون من 26 طابقاً في منطقة الخليج التجاري في دبي. وأكدت الشركة أنه على الرغم من أن هذه الأعمال بما فيها أعمال البنية الفوقية كان مقرراً لها أن تكتمل بحلول شهر مارس الحالي، إلا أنها تمكنت من إنجازها في شهر ديسمبر عام 2021.

وكانت داماك قد منحت في أكتوبر عام 2020 شركة "ترانس الإمارات للمقاولات المحدودة" عقداً بقيمة 181 مليون درهم لبدء الأعمال الرئيسية في برج زادة.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، النائب الأول للرئيس في داماك: "إن إنجاز هذه المرحلة المهمة من المشروع ضمن وتيرة متسارعة، يؤكد مجدداً على حرص داماك والتزامها الكامل بتسليم المشاريع قبل الموعد المحدد، وذلك على الرغم من التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19".

وتم استخدام ما يقرب من 23,910 أمتار مكعبة من الخرسانة و 4,402 طن من الصلب لإكمال أعمال البنية الفوقية، في حين تم تسجيل 580,840 ساعة عمل فردية حتى الآن في أعمال البناء.

ويمتاز مشروع "زادة" بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري، ويوفر العديد من المرافق الخدمية العصرية بما في ذلك حوض سباحة ومنطقة ألعاب للأطفال ومركز متطور للياقة البدنية، فضلاً عن مرافق أخرى. وبفضل موقعه المتميز في واحدة من أكثر المناطق جاذبية في دبي، ستتاح الفرصة أمام السكان للوصول إلى مجموعة من أماكن التسوق ومنافذ الطعام والمقاهي والمراكز الترفيهية في المناطق المجاورة للبرج.

وتتزامن هذه المرحلة من الإنجاز المهم لبرج "زادة" مع الانتعاش الذي يشهده السوق العقاري في دبي حالياً، وهو ما أظهرته معدلات النمو الاستثنائية لمعاملات البيع من حيث الحجم والقيمة خلال الأشهر الماضية.

وأظهر القطاع العقاري في دبي أداءً متميزاً في العام 2021، بينما يتوقع الخبراء استمرار الزخم طوال العام 2022. وسجلت الإمارة 5,797 صفقة مبيعات بقيمة 16.69 مليار درهم في يناير من هذا العام، ليكون بذلك أفضل شهر يناير على الإطلاق، وفق تقرير صادر عن "بروبرتي فايندر".

ويشير المتخصصون وأصحاب القرار في هذا القطاع، إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه معرض إكسبو 2020 دبي في جذب المشترين الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في دبي، إلى جانب الاستجابة السريعة للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا من قبل المؤسسات المعنية في الدولة ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي العقاري ارتفاعاً ملحوظاً من حيث القيمة، بالتزامن مع التغيير الحاصل في توجهات المستأجرين على المدى الطويل من الإيجار إلى الشراء، بهدف تأمين حياة أكثر استقراراً في واحدةٍ من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم.

علاوةً على ذلك، أسهمت الإصلاحات المرتبطة بنظام التأشيرات، فضلاً عن الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في تعزيز نمو القطاع. هذا ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات خلال العام الجاري 2022.

هذا وكانت داماك قد أطلقت بنجاح مشروعين ضخمين جديدين هما: "كافالي تاور" البرج الفائق الفخامة في دبي ومشروع "داماك لاغونز"، المجتمع السكني المستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، حيث حقق المشروعان مبيعات قياسية بعد فترة وجيزة من إطلاقهما.

واختتم ماكلوغلين حديثه بالقول: "إننا متفائلون للغاية بشأن المسار الإيجابي الحالي للقطاع العقاري في دولة الإمارات، ونثمن الجهود الحكومية الكبيرة على تعاملها الناجح مع جائحة "كوفيد -19"، فضلاً عن توفير البيئة المثلى والجذابة للمستثمرين".

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