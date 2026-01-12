منطقة جديدة متميزة متعددة الاستخدامات ستوفر مكاتب من الدرجة الأولى، ومتاجر تسوق فاخرة، ومجموعة من المطاعم المميزة، ونادياً عصرياً خاصاً للأعضاء، ومساكن ترامب داخل مشروع "أمايا"

جميع المكونات تحيط بحديقة مركزية خاصة، ما يخلق منظومة حضرية متكاملة

المشروع يمثل ثالث شراكة استراتيجية بين "دار جلوبال" ومنظمة ترامب في سوق العقارات السعودي بتطوره السريع

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمشروع "ترامب بلازا جدة"، ليمثل ثالث تعاون مرموق لها مع منظمة ترامب في المملكة العربية السعودية. وتقدر قيمة هذا المشروع الرائد بأكثر من مليار دولار أمريكي، ويتمتع بموقع استراتيجي ضمن مشروع "أمايا" الممتد على طول طريق الملك عبد العزيز، ومن المتوقع أن يُعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية الفاخرة في سوق العقارات المزدهر بجدة، وذلك بعد نجاح إطلاق "برج ترامب جدة" في ديسمبر 2024.

تم تصميم "ترامب بلازا جدة" ليكون "الوجهة الأكثر تكاملاً وترابطاً في جدة"، حيث يقدم وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات للمواطن العالمي المميز، ويجمع بسلاسة بين المساكن والمكاتب ومتاجر التسوق والمطاعم في وجهة واحدة متكاملة ومترابطة.

تشمل العروض السكنية التي يقدمها المشروع، شقق ترامب التنفيذية المفروشة بالكامل، والتي تتكون من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم؛ وشقق ترامب بارك الفاخرة، التي تتكون من غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم؛ ومنازل ترامب تاون هاوس الحصرية، التي تتكون من أربع غرف نوم. وإلى جانب المكاتب المنزلية المصممة بعناية، ومتاجر التسوق الفاخرة، والمطاعم المميزة، يعيد هذا المشروع تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال دمج الراحة والفخامة في وجهة واحدة متكاملة. كما تعزز خدمات إدارة التأجير الاختيارية جاذبية المشروع للملاك الدوليين الذين يبحثون عن تجربة ملكية متكاملة.

وتعليقاً على المشروع، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "يؤكد توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع ’ترامب بلازا جدة‘ التزامنا بأعلى معايير الجودة العالمية والتصميم المتميز. ويعكس هذا المشروع قوة شراكتنا مع ’دار جلوبال‘ وثقتنا بجدة كمدينة ديناميكية ذات أهمية عالمية. وسيسهم ’ترامب بلازا جدة‘ في إرساء معيار جديد للوجهات الحضرية المتكاملة".

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يمثل إطلاق ’ترامب بلازا جدة‘ إنجازاً بارزاً في محفظتنا الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، فهو ليس مشروعاً للاستخدام الواحد، بل منظومة حضرية متكاملة مصممة بعناية لتلبية احتياجات المقيمين العالميين الراغبين في العيش والعمل والتواصل في أفضل وجهة في جدة. وبفضل وجود حديقة خاصة ومرافق مصممة وفق أعلى المستويات العالمية، يقدم ’ترامب بلازا جدة‘ نموذجاً جديداً لحياة المدينة العصرية في المملكة".

ويمثل نادي "فايتاليتي" الحصري، الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع والمخصص للأعضاء فقط، محوراً أساسياً في هذا العرض المميز لنمط الحياة العصري ضمن هذا المشروع، حيث يضم أجهزة محاكاة للجولف، ومنتجعاً صحياً، ومرافق طبية رياضية واستشفائية، ومسابح، ومطاعم فاخرة، وردهة للسيجار ومكتبة، ومقهى، ومساحات مخصصة للراحة والعافية عالية الأداء. وتُكمل هذه المرافق متاجر ومطاعم مميزة، تشمل "ترامب جريل" و"ترامب ديلي" ومخبزاً حِرفياً، ومتجراً لمستلزمات اللياقة البدنية، بما يعزز مكانة المشروع كمنطقة نابضة بالحياة تعمل بسلاسة على مدار الساعة.

يقع "ترامب بلازا جدة" في قلب مشروع "أمايا" الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، ويشكل محطة ونقطة ارتكاز لمنطقة حضرية جديدة ومتكاملة للغاية تعكس المكانة المتنامية للمملكة كوجهة عالمية للعقارات، مدعومة بحوافز ملكية الأجانب، وإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية، التي تضم 4200 وحدة سكنية ما بين مكتملة وقيد الإنشاء، المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

ريم التاجر | مصطفى الطايش

بيرسون

reem.tajer@bursonglobal.com | mustapha.altayech@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات