"دار جلوبال" ستحظى بدعم مساهمها الرئيسي "دار الأركان" لتسهيل عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة في السعودية

الشركة أعلنت في نوفمبر 2023 عن نيتها التوسع في السوق السعودية للاستفادة من الاهتمام الدولي المتنامي بالمملكة

أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة والمدرجة في بورصة لندن، عن تعيين شركة الاستشارات المالية المستقلة "روتشيلد آند كو" لاستكشاف المزيد من فرص النمو في سوقي لندن والمملكة العربية السعودية. وتندرج هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتوسيع حضورها في السوقين.

وعلى الرغم من أن السوق اللندنية ستبقى مجال التركيز الرئيسي لـ"دار جلوبال"، فقد أعلنت الشركة في نوفمبر 2023 عن نيتها لاستكشاف فرص التوسع في السوق السعودية للاستفادة من الاهتمام الدولي المتنامي بالمملكة. وستحظى "دار جلوبال" بدعم مساهمها الرئيسي "دار الأركان" لتسهيل عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة المحتملة في السوق السعودية. وحققت "دار جلوبال" نجاحاً كبيراً سابقاً في مثل هذه العمليات عبر محافظها الاستثمارية، حيث تتعاون مع ملّاك الأراضي والمؤسسات الحكومية وبعضٍ من أشهر علامات الرفاهية والضيافة العالمية لتوفير فرص استثمارية عالية الجودة تلبي متطلبات عملائها من أصحاب الثروات.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "نرتكز في نجاحنا على شراكاتنا المميزة والتزامنا الراسخ بتقديم فرص استثمارية عالية الجودة لعملائنا. ونتطلع إلى تعزيز حضورنا بشكل أكبر في سوقنا الرئيسية لندن إلى جانب التعاون مع مساهمنا الرئيسي ’دار الأركان‘ لاستكشاف فرص الاستحواذ والمشاريع المشتركة في السوق السعودية. ويسعدنا التعاون مع فريق ’روتشيلد آند كو‘ لتحقيق تطلعاتنا وتعزيز حضورنا في المنطقة".

يشار إلى أن "دار جلوبال" ستقوم بنشر نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024 بتاريخ 26 سبتمبر 2024.

نبذة عن دار جلوبال

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة جنوب إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

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