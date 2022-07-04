بهدف توفير تجربة مميزة للسيدات في مدينة أبوظبي

أبوظبي: أعلنت دائرة البلديات والنقل عن البدء بأعمال مشروع "تطوير شاطئ البطين للسيدات" في مدينة أبوظبي، في خطة جديدة تتضمن إضافة مرافق ومنشآت عصرية وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير تجربة مميزة تتسم بالخصوصية للسيدات في إمارة أبوظبي.

ويعزز مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات من مستوى البنية التحتية في الموقع عبر توفير مساحات مجتمعية مبتكرة وعصرية لتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين، ليعكس التزام الدائرة بوضع متطلبات سكان الإمارة كمحور أساسي في كافة استراتيجياتها وعملياتها، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي، وتطوير المزيد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للسيدات، اللاتي يشكلن عنصراً هاماً في التنمية المستدامة للمجتمعات ودفع عجلة التطور في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى إغلاق الموقع الحالي لشاطئ البطين للسيدات بشكل مؤقت خلال فترة التطوير وحتى انتهاء المشروع في الربع الثاني من عام 2023، وذلك لتحقيق رؤية الدائرة في دعم التوجهات الحكومية لرفع جودة الحياة في الإمارة.

وتغطي الأعمال التطويرية للشاطئ مساحة 36,580 قدم مربع، تتضمن إضافة مرافق أساسية، ومطعم، ومقاهي، ومساحة مُكيفة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى متجر خاص للسيدات داخل الشاطئ يوفر أهم الخيارات من المشتريات. إلى جانب تطوير مسار مخصص للتمارين الرياضية والجري بطول 500 متر، وصالة رياضية داخلية، وأخرى خارجية، وكذلك العديد من المرافق الرياضية المختلفة مثل، ملعب لكرة الطائرة، وملعب لرياضة البادل، ومسبح، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى مثل غرف تبديل للملابس، وغرف للاستحمام، وغيرها من المرافق التي تعزز تجربة السيدات الشاطئية مع توفير خصوصية تامة لهنّ.

وتتضمن الأعمال التطويرية لشاطئ البطين للسيدات أيضاً إضافة حديقة مخصصة للأطفال تشمل معدات خاصة، ومساحة لممارسة رياضة القفز "ترامبلوين"، وغيرها من الألعاب ذات الجودة العالية، والآمنة للأطفال.

وأشار سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام بالإنابة لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن مشروع تطوير شاطئ السيدات يشكل إضافة هامة إلى محفظة العاصمة الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشكل وجهة مميزة للسيدات تتسم بالخصوصية التامة. وقال: " يشمل مشروع التطوير الجديد مرافق ومنشآت عصرية توفر تجربة مميزة للسيدات في مدينة أبوظبي بما يعزز خصوصيتهنّ. ونحن على ثقة بأن الشاطئ، سيكون أحد أفضل الوجهات الترفيهية المخصصة للسيدات في إمارة أبوظبي، ليستمتعنّ بمرافق مميزة وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف سعادته، "نسعى بشكل مستمر لإعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كأفضل وجهة للحياة، والعمل، والزيارة."

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم إنشاء دائرة البلديات والنقل بموجب القانون رقم 30 لعام 2019، وتتمثل أولوياتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المستلهمة من إرث ورؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تبني التقدم على أساس علمي، ووضع الخطط الاستراتيجية في متابعة التنمية بما يتماشى مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية والمجتمعات.

تجسد الدائرة قيم الحوكمة الرشيدة، مدفوعة باحتياجات المجتمع الذي تعمل لأجله، وتعمل بشغف لتحقيق أهدافها. وتركز الدائرة على إيجاد أكثر الوسائل فعالية في توفير الخدمات البلدية الأساسية مع اعتماد أعلى المعايير العالمية والتقنيات الحديثة لضمات سرعة التجاوب في بلديات الإمارة الثلاث، وتدعم الدائرة المكانة الريادية لأبوظبي عالمياً كحكومة رائدة في التخطيط الحضري وإدارة قطاع النقل القائمين على الابتكار، وذلك كجزء من جهود حكومة أبوظبي والتزامها بالعمل المستمر والحفاظ على أعلى المعايير لصالح جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وباعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتطور العمراني والبنية التحتية، وقطاع النقل في إمارة أبوظبي، تقوم الدائرة بتوجيه وتنظيم ومراقبة كافة الأنشطة في هذه القطاعات. كما تعمل من منطلق خبرتها على تطوير العمل في قطاع البلديات والإشراف عليها وإدارتها لتوفير خدمات شاملة بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. كما تضمن الدائرة أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في الإمارات، بهدف تمكين موقع العاصمة كنقطة مركزية عالمية تصل شبكات النقل البري، والبحري، والجوي بين الشرق والغرب.

تعتمد الدائرة في تطلعاتها وأهدافها على أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف، وذلك من أجل الحفاظ على التميز في تقديم الخدمات، وضمان الازدهار للأجيال القادمة، بما يسمح لكل من يعيش في أبوظبي بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة والمشاركة في بناء المستقبل.

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