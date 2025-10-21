المنامة، البحرين – وقّع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في البحرين، وشركة تيثر (Tether)، أكبر شركة في قطاع الأصول الرقمية، مذكرة تفاهم لتطوير تقنية سلاسل الكتل (البلوكتشين)، تعزيز الوعي بالأصول الرقمية، ترسيخ مكانة البحرين كوجهة رائدة للابتكار في البلوكتشين، بما يتوافق مع إطار العمل التنظيمي للعملات المشفرة المستقرة في المملكة.

تأتي هذه المذكرة بعد قيام مصرف البحرين المركزي بإطلاق إطار تنظيمي لترخيص ورقابة مصدري العملات المشفرة المستقرة. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان تبني هذه العملات بشكل آمن وسليم في النظام المالي، وضع تصنيف قانوني واضح لمختلف أنواع العملات المشفرة المستقرة، تحديد متطلبات الترخيص،وقواعد إدارة الاحتياطي، تصنيف أصول العملاء، وتحديد التزامات المصادقة في الوقت الفعلي. ويسهم هذا الإطار في دعم تعدد العملات، بناء نموذج منظم لتحقيق العائدات تحت الرقابة المشددة، بما يرسي معايير جديدة للابتكار المسؤول في المنطقة، ويضمن الحماية عند تبني العملات المشفرة المستقرة في النظام المالي.

ومن خلال هذا المذكرة، سوف يتعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وشركة تيثر لتسريع استخدام تقنيات البلوكتشين، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المجتمع والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى جذب الاستثمارات والمواهب الدولية إلى البحرين، بما يعزز مركزها المتقدم في مجال الابتكار في تقنية البلوكتشين والتنمية المستدامة المسؤولة.

وتعكس هذه المبادرة اهتمام الطرفين بتقنية البلوكتشين ودورها الفعال في إنشاء أنظمة أكثر كفاءة وأمان مع الحفاظ على خصوصية البيانات وحمايتها. كما ستساعد على زيادة الوعي والمعرفة في مختلف المجالات ذات الصلة، بما في ذلك العملات المشفرة المستقرة، الترميز، الأصول الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات اللامركزية، فضلًا عن تطوير حالات الاستخدام بما يتوافق مع إطار العمل التنظيمي الراسخ للبحرين.

ومن خلال الجمع بين الخبرة الواسعة لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية والتواجد العالمي لشركة تيثر، فإن هذا التعاون سوف يسهم بدور هام في تسليط الضوء على مزايا الأصول الرقمية، ويساعد أيضًا على جذب الاستثمارات المباشرة، دعم تطوير المواهب، تعزيز الابتكار المسؤول، وبالتالي ترسيخ مكانة البحرين كوجهة مفضلة لتقنية البلوكتشين وتطبيقاتها.

وتعيد العملات المشفرة المستقرة رسم ملامح التمويلات التقليدية، لتخلق بذلك سوقًا عالمًا أكثر كفاءة، وتفتح الباب أمام الفرص الجديدة من خلال الترميز والذكاء الاصطناعي. وتمثل مذكرة التفاهم إنجازًا ملموسًا وخطوة هامة نحو توسيع نطاق تبني تقنية البلوكتشين وتطوير تقنيات السجلات الموزعة في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة الطموحة لتؤكد الالتزام المشترك لكل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وشركة تيثر نحو تطوير إمكانيات تقنية البلوكتشين لتحقيق النمو الاقتصادي، تعزيز الشفافية، توسيع نطاق الفرص الواعدة لكل من القطاعين العام والخاص. ومن خلال الاستفادة من أطر العمل التنظيمية الرائدة للمملكة، فضلا عن السجل الطويل من النجاحات التي حققتها شركة تيثر، فإن هذه المبادرة سوف تضع الأساس الراسخ لمنظومة رقمية مستدامة، قائمة على الابتكار في المملكة والمنطقة بشكل عام.

