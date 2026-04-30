(المنامة، مملكة البحرين): أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الرعاية الصحية المنزلية، بهدف توفير حلول تمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات وخدمات المركز، بما يسهم في تسهيل حصولهم على احتياجات الرعاية الصحية المنزلية من خلال إجراءات ميسّرة وسلسة يوفرها البنك.

جرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قامت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع الاتفاقية عن مركز الرعاية الصحية المنزلية السيد ناصر فوزان الناصر، مدير تطوير الأعمال، وسط حضور عدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون خليجي بنك مع مركز الرعاية الصحية المنزلية لتقديم حلول تمويلية مخصصة للعملاء المؤهلين، بما يتيح لهم شراء مجموعة من المنتجات والخدمات الصحية والمنزلية التي يوفرها المركز، بما في ذلك مصاعد السلالم وحلول الحركة والتنقل، وخدمات التمريض والرعاية المنزلية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية المنزلية، من خلال توفير خيارات تمويل مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية دون أن يشكل الجانب المالي عائقًا أمام الحصول على الخدمات المناسبة. كما تعكس الاتفاقية التزام خليجي بنك بتطوير حلول مصرفية عملية تواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلةً: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مركز الرعاية الصحية المنزلية، والتي تأتي في إطار حرص خليجي بنك على توسيع نطاق حلول التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتوفير خيارات مصرفية مرنة تدعم العملاء في الحصول على خدمات ومنتجات أساسية ترتبط بجودة الحياة والرعاية الصحية المنزلية."

وأضافت: "نؤمن في خليجي بنك بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية متخصصة، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لعملائنا وتسهيل وصولهم إلى حلول عملية تلبي احتياجاتهم اليومية وفق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير المصرفية والائتمانية المعتمدة."

من جانبه، علق السيد ناصر فوزان الناصر، مدير تطوير الأعمال في مركز الرعاية الصحية المنزلية، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة مع خليجي بنك خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة العملاء على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصورة أكثر سهولة ومرونة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى حلول صحية ومنزلية موثوقة تلائم احتياجاتهم."

وأضاف: "نعتز بالتعاون مع خليجي بنك، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا المتخصصة، بما يعزز رسالتنا في تقديم رعاية صحيةعالية الجودة داخل المنازل، وبما يخدم المجتمع في مملكة البحرين."

خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

-انتهى-

