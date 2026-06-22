المنامة، مملكة البحرين - نظم خليجي بنك فعالية وطنية خاصة لتوقيع وثيقة العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وذلك بمشاركة أعضاء الإدارة التنفيذية ومنتسبي البنك، تأكيداً لمشاعر الولاء والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، وتجسيداً لروح الانتماء الوطني التي تميز المجتمع البحريني.

وشهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من موظفي البنك ومنتسبيه الذين حرصوا على التوقيع على الوثيقة بكل فخر واعتزاز، تعبيراً عن دعمهم لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، واعتزازهم بما تحقق من إنجازات وطنية رائدة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.

وأكد خليجي بنك أن هذه المبادرة الوطنية تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من تلاحم راسخ والتفاف حول قيادته الحكيمة، كما تجسد حرص مؤسسات القطاع الخاص على الإسهام في دعم مسيرة البناء والتنمية والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

كما أشاد البنك بالرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والدور البارز الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ البيئة الداعمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالكريم محمد الزكري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، قائلاً: "يمثل توقيع وثيقة العهد والولاء مبادرة هامة نعبر من خلالها عن مشاعر الاعتزاز والوفاء التي يحملها منتسبو خليجي بنك لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، كما يجسد ما يتمتع به المجتمع البحريني من وحدة وتلاحم والتفاف حول قيادته الحكيمة في مختلف المناسبات الوطنية".

وأضاف: "نعتز بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وتنمية مستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وما تحظى به هذه المسيرة المباركة من متابعة ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز تنافسيتها على مختلف الأصعدة".

من جانبه، صرح السيد محمد عبدالله صالح، مساعد المدير العام للشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية في خليجي بنك، قائلاً: "تعكس هذه المبادرة الوطنية عمق الانتماء الذي يجمع أبناء البحرين بمختلف مواقعهم ومؤسساتهم، وتؤكد الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية ومن بينها خليجي بنك في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية".

وأضاف: "إن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار وبيئة تشريعية وتنظيمية متطورة يمثل ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة أداء دورنا كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع".

وتأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار حرص خليجي بنك على التفاعل مع مختلف المناسبات الوطنية التي تعزز قيم الولاء والانتماء، وترسخ روح التلاحم بين أبناء الوطن وقيادته الحكيمة، انطلاقاً من إيمانه بدوره الوطني إلى جانب دوره المصرفي والتنموي.

ويُعد خليجي بنك من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، إلى جانب مساهماته المستمرة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

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