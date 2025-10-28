في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجال المعلومات الائتمانية، قامت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) بزيارة رسمية إلى مقر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في مدينة الرياض، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستعراض التجارب الرائدة في تطوير صناعة المعلومات الائتمانية على المستويين المحلي والإقليمي.



وجاءت الزيارة في إطار جهود ساي نت لتوسيع آفاق الشراكة الخليجية وتفعيل مشروع تبادل المعلومات الائتمانية من خلال بنية تحتية تقنية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الرقابية الخليجية والدولية، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادر في دورته السابعة والثلاثين والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، والذي يهدف إلى ترسيخ التكامل المالي والاقتصادي، وتعزيز بيئة الائتمان، بما يدعم الشفافية ويعزّز الثقة بين الأسواق الخليجية.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مشاريع التحول الرقمي، ونماذج التقييم الائتماني، وحلول البيانات المتقدمة، في إطار تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون. كما تم تسليط الضوء على الجهود في تعزيز الشراكات الإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة، وحماية البيانات، وجودة المعلومات الائتمانية.



وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة/ عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت):



"تمثل زيارتنا إلى «سمة» خطوة مهمة في تعزيز التعاون الخليجي في مجال المعلومات الائتمانية. نحن في «ساي نت» نؤمن بأن تبادل الخبرات والربط الآمن بين الجهات الائتمانية الخليجية يسهم في رفع كفاءة السوق المالي، ويعزز من ثقة الجهات التمويلية في البيانات المتاحة. ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يدعم بيئة الائتمان ويواكب التطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي."



ومن جانبه، قال السيد/ سلطان القديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة): " نحن في سمة نؤمن بأن التكامل الخليجي في تبادل المعلومات يمثل خطوة استراتيجية نحو سوق ائتمانية موحدة تعزز الشفافية، وترسّخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة مالية متقدمة ومترابطة."

وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على أهمية مواصلة تطوير المبادرات الخليجية المشتركة التي تسهم في بناء سوق ائتماني خليجي موحد، قادر على مواجهة التحديات، ويتميز بالكفاءة، والموثوقية، والتكامل التقني.



حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

للمزيد من المعلومات:

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

هاتف: 9651800808+

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

