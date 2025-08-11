أعلنت جيه ايه للمنتجعات والفنادق، العلامة الفندقية التراثية التابعة لمجموعة دتكو، عن توسع محفظتها العالمية بإضافة مار هول جولف آند سبا ريزورت وهو عقار تاريخي يمتد على مساحة 240 فداناً خارج مدينة غلاسكو – وفندق ذا برنتسفيلد، وهو فندق بوتيك يقع في قلب إدنبرة.

سينضم الفندقان إلى مجموعة جيه ايه للمنتجعات والفنادق المتنامية من المنتجعات البوتيك وفنادق أسلوب الحياة في دبي وجزر المالديف، دعماً لعملية إعادة تموضع العلامة كجهة ضيافة عالمية التفكير، تقودها الوجهات، وتركّز على التجارب المميزة.

حيث تشكل هذه الإضافات إنجازاً مهماً لجيه ايه للمنتجعات والفنادق والشركة الأم مجموعة دتكو، إذ تمثل دخول العلامة إلى سوق المملكة المتحدة وخطوة جوهرية في مسيرتها نحو التوسع الدولي، المستندة إلى ضيافة مميزة وراقية تهتم بالتفاصيل.

وبإرث يمتد لأكثر من 40 عاماً، تعد جيه ايه للمنتجعات والفنادق – التابعة لمجموعة دتكو المرموقة – علامة فندقية تراثية إماراتية انطلقت من دبي، واشتهرت بخدمتها الدافئة الأصيلة ونهجها الذي يضع الضيف في المقام الأول، مع التركيز على التجارب الحقيقية ذات القيمة. ويعكس التوسع في المملكة المتحدة تنويعاً جريئاً يتجاوز حدود الإمارات والمحيط الهندي، حيث تنقل العلامة رؤيتها العصرية وخدمتها المميزة إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على الطابع الفريد والتراث الخاص بكل عقار جديد.

كل عقار ضمن محفظة جيه ايه منتجعات وفنادق – من سحر الجبال في فندق جيه ايه حصن حتا، إلى هدوء الشاطئ في جيه ايه بالم تري كورت، وصولاً إلى جمال الجزر الطبيعية في جيه ايه مانافارو – صُمم ليعكس بيئته ويمنح الضيف إحساساً فريداً بالمكان. وقد تم اختيار مار هول وذا برنتسفيلد لما يتمتعان به من إرث عريق وارتباط عميق ببيئتهما الاسكتلندية، مما يجعلهما إضافة طبيعية لمجموعة تحتفي بالضيافة الأصيلة المستوحاة من الوجهات والتجارب التي تتجاوز حدود الإقامة التقليدية في الفنادق.

صُمم وبُني مار هول جولف آند سبا ريزورت في الأصل عام 1828 على يد المهندس المعماري سير روبرت سمارك، مصمم المتحف البريطاني في لندن، وهو فندق تاريخي من فئة الخمس نجوم يقع ضمن عقار تبلغ مساحته 240 فداناً على ضفاف نهر كلايد.

في عام 2024، استحوذت عليه مجموعة دتكو وخضع لعملية تجديد شاملة تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني، قبل إعادة افتتاحه رسمياً في مايو 2025، في واحد من أبرز وأهم مشاريع تجديد الفنادق في اسكتلندا خلال السنوات الأخيرة.

يضم مار هول حالياً 74 غرفة وجناحاً تم ترميمها بعناية فائقة، إضافة إلى مطعمين وبارين، ومجموعة جذابة من المساحات العامة الفاخرة تشمل سلّماً حلزونياً رائعاً، وسينما خاصة بـ 22 مقعداً، وغرفة ألعاب، وصالة بلياردو.

أما فندق ذا برنتسفيلد، فيقع في قلب المركز التاريخي لمدينة إدنبرة، على بُعد خطوات من معالم شهيرة مثل قلعة إدنبرة، و”رويال مايل”، وحدائق شارع الأمراء. شُيّد الفندق عام 1861 على طراز القصور البارونية، ويتميز بتاريخ عريق. بعد عملية تجديد بقيمة مليون جنيه إسترليني اكتملت في 2022، أصبح الفندق يضم 72 غرفة أنيقة، ومطعماً وباراً نابضين بالحياة، وحديقة سرية مُدفأة، ومرافق رحبة للمناسبات – مع الالتزام بالاستدامة، حيث يحمل الفندق شهادة السياحة الخضراء الذهبية. ومنذ انتقال ملكيته إلى مجموعة دتكو في 2024، يستعد الفندق لمزيد من الاستثمارات لتعزيز غرف النزلاء، وخدمات الطعام، ومساحات الفعاليات، بما يعزز جاذبيته لكل من المسافرين إما بغرض الأعمال أو بغرض السياحة.

وفي الحديث عن التوسع في المملكة المتحدة، قال أحمد باقر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دتكو:“كانت رحلتنا كعلامة تجارية مليئة بالحيوية وذات طابع شخصي عميق. فمنذ افتتاح فندقي جيه ايه حصن حتا فورت وجيه ايه فندق الشاطئ في عام 1981، تطورنا بفخر – ليس فقط على مستوى ممتلكاتنا، بل أيضاً في نطاق الشركة وروحها. وبصفتنا علامة إماراتية النشأة متجذرة في إرث الضيافة في دبي، فإنه من المميز جداً أن نرى نمونا يمتد دولياً بطريقة تحافظ على جوهر هويتنا. هذه المرحلة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بابتكار تجارب ضيافة مدروسة تقودها الوجهة وتلقى صدى لدى ثقافات وجغرافيات متعددة.

تعيين رالف بورتشياني في منصب الرئيس التنفيذي في جيه إيه للمنتجعات والفنادق و بالحديث عن هذا النمو، قال رالف بورتشياني، الرئيس التنفيذي ل جيه ايه للمنتجعات والفنادق:“بصفتي شخصاً نشأ في دمبارتون ودرس وعمل في اسكتلندا خلال بدايات مسيرتي المهنية، لطالما رأيت جاذبية هذه البلاد كوجهة دولية رئيسية. إن انضمام هذين الفندقين الأيقونيين يمثل خطوة رائعة ل جيه ايه للمنتجعات والفنادق، ويعكس الثقة العالمية في السوق الاسكتلندي. نتطلع إلى الحفاظ على التاريخ والطابع الفريد لهذين الفندقين التراثيين، مع تطبيق معايير علامتنا العالمية وفلسفة الخدمة التي نتميز بها.

أما بالحديث عن الانضمام إلى محفظة جيه ايه للمنتجعات والفنادق ، قال آندي روجر، مدير مار هول حولف آند سبا ريزورت:“لطالما أعجبنا بكيفية احتفاء جيه ايه للمنتجعات والفنادق بالشخصية الفريدة لكل وجهة، من خلال مزج الثقافة المحلية والمأكولات والخدمة الأصيلة. إن انضمامنا إلى محفظتهم يبدو خطوة طبيعية بالنسبة لمار هول، خاصة بعد عملية التجديد الشاملة التي أجريناها في عام 2025 – ونحن متحمسون لما يحمله المستقبل.”

و بحديث آخر عن الانضمام إلى محفظة جيه ايه للمنتجعات والفنادق، قال أليستير بروس، المدير العام لفندق ذا برنتسفيلد:“لطالما تمتع فندق ذا برنتسفيلد بإحساس قوي بالمكان وارتباط وثيق بالمجتمع المحلي، ونحن فخورون بالشخصية والتراث اللذين يجسدهما فندقنا. إن نهج جيه ايه للمنتجعات والفنادق في مجال الضيافة واحترامها للتفرد يتماشى تماماً مع رؤيتنا. ويسعدنا أن نكون جزءاً من علامة تقدر الأصالة وتلتزم بالاستثمار في تطورنا المستمر.”

-انتهى-

#بياناتشركات