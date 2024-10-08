سيتولى إدارة الخدمات التقنية خبير التكنولوجيا والبيئات المبنية الدكتور ماثيو مارسون كمدير عام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه إل إل تي "

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛- أعلنت شركة "جيه إل إل" اليوم عن توسع وحدة أعمال التكنولوجيا التابعة لها "جيه إل إل تكنولوجيز" في الشرق الأوسط لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع العقارات التجارية. وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز الحلول الرقمية والتقنية لشركة "جيه إل إل" بما يساعدها على تلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل ومواكبة المشهد المتطور لصناعة العقارات.

وسيتولى الدكتور ماثيو مارسون، والذي ساهم في تشكيل المشهد التكنولوجي عبر عدد من الأصول والمناطق ، قيادة أعمال "جيه إل إل تكنولوجيز" في المنطقة بصفته المدير العام للوحدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وباعتباره واحداً من أبرز الخبراء العالميين في قطاع المباني والمدن الذكية، شارك الدكتور مارسون سابقاً في وضع خطط التكنولوجيا لعدد من أبرز المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية ومواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

يعتبر الدكتور مارسون مؤلف كتاب "ميزة المباني الذكية"، وهو كتاب متميز يؤسس لحالة تجارية جذابة لتبني التكنولوجيا في البيئات المبنية. ومع انتقاله من لندن للعمل في دبي، سيوظف الدكتور مارسون خبرته الواسعة في العمل عبر مجالات التكنولوجيا والاستدامة والمباني لإنشاء مدن مبتكرة ومرنة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ماثيو مارسون، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه إل إل تي": "يعد هذا الوقت الأنسب للتوسع في منطقة الشرق الأوسط التي تضم بعضاً من المشاريع الأكثر طموحاً في العالم، والتي ترسم ملامح العصر القادم للمباني والمدن الذكية. ويسرنا أن نقدم عروضنا التكنولوجية المتطورة لمساعدة عملائنا في المنطقة على المضي قدماً في مسار التحول الرقمي لقطاع العقارات".

تتبنى "جيه إل إل تكنولوجيز" نهجاً قائماً على البيانات والتكنولوجيا بالدرجة الأولى، وستقدم لعملائها في المنطقة إرشادات حول مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تصميم المباني والمدن الذكية، وتحسين عمليات التنفيذ على مستوى المحفظة، والبيانات، وذكاء الأعمال، والبحوث الاستراتيجية، وذلك لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات تعزز القيمة التجارية لأعمالهم وتحقق لهم نتائج أفضل.

وقال مارك لوفتينج، رئيس نمو العملاء ومبيعات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه إل إل": "لا شك أن تقديم كفاءتنا التكنولوجية في المنطقة سيتيح لعملائنا الاستفادة من أفضل عروض وحلول ’جيه إل إل‘ المصممة خصيصاً لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة وتوفير مرونة عالية وتجربة متطورة لشاغلي المباني".

من جانبه قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مكانة متقدمة في مشهد الابتكار العالمي. ويؤكد توسع ’جيه إل إل تكنولوجيز‘ في هذه المنطقة على التزامنا بالاستثمار في مستقبلها من خلال توفير الرؤى الاستراتيجية وحلول التكنولوجيا التحولية والخبرة العميقة ضمن منظومة قائمة على البيانات، ونسعى بذلك إلى تمكين عملائنا في المنطقة من توظيف إمكانات العقارات الذكية لتحقيق تطلعاتهم التقنية والمساهمة في بلورة مستقبل القطاع العقاري".

تساهم التكنولوجيا بشكل متزايد في تغيير أساليب العيش والعمل. وفي ضوء ذلك، تتجه المزيد من الشركات العقارية إلى تبني استراتيجيات التحول الرقمي لتعزيز قدراتها التنافسية وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيئاتها المبنية. وأشار استطلاع التكنولوجيا العقارية العالمي 2023 الصادر عن شركة "جيه إل إل" إلى أن 85% من الشركات العقارية تخطط لزيادة ميزانياتها المخصصة للتكنولوجيا. وأشار التقرير كذلك إلى أن 91% من شاغلي المباني مستعدون لدفع مبالغ أكبر لقاء الحصول على مساحات مدعومة بالتقنيات الحديثة. ومن خلال تبني التقنيات العقارية المتقدمة، يمكن لأصحاب المصلحة اكتساب العديد من المزايا التنافسية لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير التكاليف، والحد من التأثير البيئي.

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20,9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 105000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1950 موظفاً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.

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