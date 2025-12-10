يمثل هذا الاستحواذ مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العقاري الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 9 ديسمبر 2025: نجح قسم الأسواق المالية لدى جيه إل إل في تسهيل عملية بيع برج للشقق الفندقية بموقع استراتيجي في دبي، وتمثل هذه الصفقة أول عملية استحواذ تشغيلي في منطقة الخليج لأحد المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين الرواد في المجال، مما يعكس تسارع توجه رؤوس الأموال الدولية نحو الاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي الحيوي.

وتأتي هذه الصفقة المنفذة على أساس التملك الحر لتؤكد قدرة جيه إل إل الفريدة على إنجاز الصفقات العابرة للحدود ولتبرهن على التحول العميق في استراتيجيات الاستثمار العالمية، إذ تسعى المؤسسات الدولية الاستثمارية الرائدة إلى تنويع محافظها الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة قطاع العقارات السكنية الفارهة في دبي، رغبةً منها في تحقيق عوائد جذابة وتعظيم قيمة رأس المال مقارنة بالوجهات التقليدية.

ويضم البرج السكني الكائن في منطقة أرجان بإمارة دبي 130 شقة فندقية مفروشة بالكامل من فئة غرفة وغرفتين وهو مكتمل الإشغال حالياً، ويتميز بمجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق بما في ذلك حمام سباحة خارجي ومركزاً للياقة البدنية، كما أن موقعه الاستراتيجي عند تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع أم سقيم يضمن سهولة الوصول إلى مختلف مناطق الإمارة.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، صرح فادي موسللي، المدير التنفيذي لقسم الأسواق المالية بدولة الإمارات لدى جيه إل إل، قائلاً: "تُجسّد هذه الصفقة الناجحة قدرة جيه إل إل الفريدة على الوصول إلى رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، وربط المستثمرين العالميين بالفرص الإقليمية. ولعل إتمام هذه الصفقة لصالح مستثمر دولي يؤكد التحوّل الجوهري الذي نلمسه في السوق حالياً، وهو نظر رأس المال المؤسسي الدولي إلى دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. ولقد كان لانتشارنا العالمي وخبرتنا المحلية العميقة دور حاسم في إنجاح هذه الصفقة العابرة للحدود.

ومن جانبه، صرح جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جيه إل إل، قائلاً: "لا شك أن تزايد الاستقرار ونضج سوق العقارات في دبي، إلى جانب قدرتها على تحقيق عوائد ثابتة، قد عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين المؤسسين بالأصول المتميزة داخل الإمارة. وتمثل صفقة بيع هذا البرج السكني، الذي يشهد طلباً مرتفعاً من المستأجرين، مثالاً واضحاً على المكانة الراسخة لدبي كوجهة استثمارية جذابة على المدى الطويل. وتبرز هذه الصفقة الناجحة كفاءة جيه إل إل في دعم الاستثمارات الاستراتيجية وتوفير حلول تمويلية متخصصة وفي الوقت المناسب للمستثمرين".

وتأتي هذه الصفقة الناجحة في دبي مباشرة بعد نجاح جيه إل إل في إنجاز صفقة بارزة أخرى في قطاع الوحدات السكنية، وهي صفقة بيع مجمع “أنتارا” السكني في منطقة الدرعية شمال الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وبصفتها المستشار الحصري للبائع، قامت جيه إل إل بتسهيل عملية بيع هذا المشروع السكني المتميز الذي يستهدف المقيمين الأجانب في العاصمة السعودية، مؤكدة بذلك دورها المحوري في تقديم الاستشارات المتعلقة بأبرز فرص الاستثمار السكني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد قسم الأسواق المالية لدى جيه إل إل أحد أبرز الفرق المتخصصة في تقديم حلول رأس المال المتكاملة على مستوى العالم، ويقدم القسم خدماته للمستثمرين العقاريين والمستأجرين على حد سواء. ولا شك أن معرفة جيه إل إل المتعمقة بالأسواق المحلية وخبرتها الواسعة وما تمتلكه من شبكة عالمية من المستثمرين تضمن قدرتها على تقديم حلول رائدة لعملائها، سواءٌ في مجال الاستثمار أو المبيعات أو الاستشارات المتعلقة بحقوق الملكية.

