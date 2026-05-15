دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت جيه أيه للمنتجعات والفنادق في رسم ملامح مشهد الضيافة في دبي على مدار أكثر من أربعة عقود. ولم تبنِ العلامة التجارية سمعتها المرموقة على نطاق أعمالها فحسب، بل أيضاً على وجهاتٍ آسرة تزداد قيمتها بمرور الزمن؛ وهي أماكن أصبحت مقصداً دائماً يحرص الضيوف من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم على العودة إليها مراراً. وبالتزامن مع استعداد العلامة الرائدة لإطلاق نادي جيه أيه للرماية والرياضة في جبل علي هذا الصيف، والذي سيُشكّل وجهة متطورة مدعومة بأحدث التقنيات، تمضي العلامة قدماً في تنفيذ سلسلة من التحسينات الشاملة عبر محفظة وجهاتها في دبي.

انطلاقاً من التزامها الراسخ برعاية أصول الضيافة وتوطيد روابط الولاء مع ضيوفها، تأتي هذه التحسينات للارتقاء بتجربة الزوار، مع الحفاظ على الهوية الأصيلة والأجواء المألوفة التي يقدرها الضيوف الدائمون. ففي فندق جيه أيه أوشن فيو بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس، من المقرر البدء في عملية ترميم واسعة للواجهة الخارجية في مايو 2026، وذلك للحفاظ على الحضور البارز للفندق ضمن أحد أكثر المواقع الشاطئية حيوية في دبي. وبإطلالته الساحرة على شاطئ جميرا وعين دبي، سيضمن هذا المشروع استمرار الفندق في عكس جمالية محيطه، مع الالتزام بالمعايير الرفيعة المتوقعة من وجهة عريقة تحظى بثقة الجميع.

وفي جيه أيه ذا ريزورت بمنطقة جبل علي، ستتركز التحسينات على التطوير المستمر لمرافقه الترفيهية. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال هذا الصيف على أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2026، حيث ينصب التركيز الأساسي على تحويل نادي جومانا ، الذي سيشهد تطوير مبنى النادي الاجتماعي (Clubhouse) بحلة متجددة إلى جانب مقهى رياضي متطور. ويهدف هذا المشروع، الذي صُمم ليكون ملتقىً حيوياً، إلى الارتقاء بالتجربة الاجتماعية والترفيهية لضيوف المنتجع وسكان دبي على حد سواء، بما ينسجم مع الإطلاق المرتقب لنادي جيه أيه للرماية والرياضة ويعزز مكانة الوجهة كمركز رائد للترفيه.

وفي فندق جيه أيه حصن حتا، يجري العمل حالياً على مخطط تطويري متكامل يُنفذ على مراحل، يهدف إلى تعزيز المكانة المتنامية للفندق كوجهة مثالية للابتعاد عن صخب المدينة والانغماس في أحضان الطبيعة في قلب جبال الحجر . وستركز هذه التحسينات على تعميق ارتباط الضيوف مع المناظر الطبيعية المحيطة، مع الحفاظ على البساطة والهوية المميزة التي ينفرد بها الفندق، والتي لا تزال تحظى بإقبال كبير من الباحثين عن الهدوء والسكينة بعيداً عن المدينة.

وفي هذا الإطار، ستشهد المرحلة الأولى إطلاق منطقة حصرية جديدة داخل الفندق لتوفير تجربة إقامة عصرية مع الحفاظ على الارتباط الوثيق بجمال الطبيعة المحيطة. وتقترب أعمال تصميم المساحات الداخلية حالياً من مراحلها النهائية، ومن المتوقع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية على مراحل هذا الصيف، وفق خطة دقيقة تضمن عدم التأثير على العمليات التشغيلية اليومية أو راحة الضيوف. ومع التركيز على مساحات توفر الخصوصية وتتميز بتصميم راقٍ، سيعكس هذا التطوير تطلعات الضيوف المتنامية، مع التمسك بالهوية الفريدة التي تميز المكان.

سيتضمن المخطط التطويري الشامل تجديد غرف الضيوف، والارتقاء بتجارب الطهي والمطاعم، إلى جانب المساحات العامة، بما في ذلك إنشاء مركز صحي جديد (Wellness Centre) . وتهدف هذه التحسينات في مجملها إلى إثراء تجربة الضيوف، سواء في المرافق الداخلية أو في الهواء الطلق، في مختلف أرجاء الفندق.

وبهذا الصدد، صرّح رالف بورتشياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه أيه للمنتجعات والفنادق:" لطالما انصبّ تركيزنا في جيه أيه على ابتكار تجارب استثنائية تحفز الضيوف على العودة إلينا مراراً وتكراراً. وتعكس هذه التحسينات نهجنا في تطوير وجهاتنا بعناية فائقة، لضمان مواكبتها للعصر مع الحفاظ على أجواء الألفة والترحاب التي يقدرها ضيوفنا. وبينما نتطلع نحو المستقبل، نؤكد التزامنا بالاستثمار في محفظة وجهاتنا بأسلوب يجسد عراقة تراثنا ويلبي في الوقت ذاته تطلعات المسافر العصري".

وتجسد هذه التحديثات استمرارية استثمارات جيه أيه للمنتجعات والفنادق في محفظة أعمالها، وإيمانها الراسخ بالتطور الهادف، بما يضمن أن تمنح كل إقامة تجربة شخصية مدروسة تستحق التكرار.

-انتهى-

#بياناتشركات