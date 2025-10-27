افتتاح المقر الإقليمي الجديد: مجموعة سيتي تعلن رسمياً عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في برج المملكة بمدينة الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2025.

الرياض - المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة سيتي عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي الجديد في العاصمة الرياض، الواقع في برج المملكة. وكانت "سيتي" قد حصلت رسمياً على رخصة المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة في شهر نوفمبر من العام 2024، وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية التي تحفز الشركات العالمية على تأسيس مقراتها الإقليمية داخل المملكة.

وشهد حفل الافتتاح حضور معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ومعالي ابراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية وعدد من كبار مسؤولي "سيتي"، بمن فيهم جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي جروب"، ونافيد كمال، الرئيس التنفيذي لمقر "سيتي كورب" الإقليمي، وفهد الدويش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي جروب" السعودية.

وقالت جين فريزر، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي": "تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، وتحتل المملكة العربية السعودية موقعًا محوريًا في قلب هذا التحوّل. ويعكس تأسيس مقرنا الإقليمي هنا في الرياض ثقتنا الكبيرة بزخم المملكة والتزامنا بأن نكون قريبين من عملائنا الذين يقودون هذا التغيير."



وسيعمل المقر الإقليمي الجديد على تقديم التوجيه الاستراتيجي والإدارة التشغيلية لفروع وشركات "سيتي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت "سيتي" قد أعلنت عن تعيين نافيد كمال في منصب الرئيس التنفيذي للكيان القانوني الجديد لـ "سيتي" في المملكة في يناير 2025.

وخلال حفل الافتتاح، أعلنت مؤسسة "سيتي فاونديشن" عن إطلاق شراكة جديدة مع منظمة "إديوكيشن فور إمبلويمنت" (EFE)، وهي إحدى أبرز مؤسسات تمكين الشباب في مجال التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال منحة مالية بقيمة 500,000 دولار أمريكي. وستساهم هذه المنحة في توسيع نطاق التدريب المهني الموجه للشباب مع التركيز على المهارات الرقمية والبيئية، بما يتيح تدريب أكثر من كثر من 700 شاب وشابة من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن يتم توظيف ما لا يقل عن 280 متدربا بفرص عمل مباشرة بعد إتمامهم التدريب.

من جهته، قال مسؤول «سيتي» في المملكة العربية السعودية ورئيس قطاع الخدمات المصرفية،: "تستند المنحة الجديدة المقدّمة من مؤسسة سيتي فاونديشن لدعم برامج منظمة إديوكيشن فور إمبلويمنت (EFE) إلى أكثر من عقد من التعاون والالتزام المشترك بسد فجوة المهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشباب من ذوي الدخل المحدود. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تحدي الابتكار العالمي لمؤسسة "سيتي فاونديشن"، لتستجيب بشكل مباشر للحاجة المتزايدة إلى الكفاءات المؤهلة لمستقبل العمل، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية والبيئية الأساسية التي تساعدهم على التكيّف مع التحولات الاقتصادية والبيئية في المنطقة".

وأضاف الدويش: بالنسبة للمشاركين في البرنامج، بمن فيهم شباب المملكة العربية السعودية ونظراؤهم في الجزائر والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة، فإن البرامج التدريبية القائمة على احتياجات السوق لا تكتفي بتأهيلهم لسوق العمل، بل تُسهم أيضاً في بناء قدراتهم على الابتكار وتعزيز مرونتهم لدعم النمو المستدام وصناعة مسارات مهنية مؤثرة. وتُعد هذه المنحة الاستراتيجية بقيمة 500,000 دولار أمريكي خطوة مهمة لضمان أن يصبح هؤلاء الشباب من ذوي الدخل المحدود محركين للتغيير نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة وعدالة".

كما علّق أندرو بيرد، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة «إديوكيشن فور إمبلويمنت» العالمية، قائلاً: "نود التأكيد على التزامنا التام بمواجهة تحدي بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم مؤسسة سيتي يشكل عنصراً محورياً في تحقيق هذا الهدف. إن هذه المنحة تتيح لنا توسيع نموذجنا الناجح في تمكين الشباب من المهارات الرقمية والبيئية، وتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية في القطاعات الحيوية لنمو الاقتصاد الأخضر في المنطقة. ويُعد هذا التعاون الجديد بين "سيتي فاونديشن" مؤسسة "سيتي فاونديشن"، خطوة مهمة نحو إعداد جيل شاب مؤهل وقادر على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية في المنطقة".

تُعد سيتي شريكاً مصرفياً رائداً للمؤسسات ذات الاحتياجات العابرة للحدود، ومؤسسة تتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في مشهد إدارة الثروات ، وبنكاً شخصياً موثوقاً في السوق الأميركية. وتعمل المجموعة في أكثر من 180 دولة ومنطقة، حيث تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات والحكومات والمستثمرين والأفراد.

