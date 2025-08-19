دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة JD.com (المعروفة أيضًا باسم جينغدونغ)، الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المعتمدة على سلاسل الإمداد، عن افتتاح مستودعها الجديد في دبي. وأقيم حفل الافتتاح الرسمي في 8 أغسطس، في خطوة تمثل أول استثمار للشركة في الأصول داخل دولة الإمارات، عبر شركة جينغدونغ للعقارات المتخصصة في الاستثمار وإدارة البنية التحتية. وستتولى جينغدونغ لوجيستكس مسؤولية تشغيل المرفق.

ومع افتتاح المستودع الجديد البالغة مساحته أكثر من 10 آلاف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، يرتفع عدد مستودعات جينغدونغ لوجيستكس في الإمارات إلى ستة. ويعتمد المستودع الجديد على نموذج تشغيلي رقمي، مدعوم بنظام إدارة المخزون في الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وإمكانية تتبع العمليات. ويوفر المستودع حاليًا مساحة لتخزين نحو مليون منتج لصالح إحدى كبرى شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية، كما يحقق باستمرار معدل تسليم في الوقت المحدد تتجاوز نسبته 99.9%. وتقدم خدمة سلاسل الإمداد جوي لوجيستكس التابعة لشركة جينغدونغ لوجيستكس حلًا مخصصًا يسهم في تحسين استخدام المساحات وإدارة المخزون، مما يساعد العملاء على إدارة التقلبات والتغيرات الموسمية والتعقيدات الخاصة بكل فئة بفعالية أكبر.

يعتبر افتتاح المستودع خطوة محورية ضمن استراتيجية جينغدونغ الرامية لتوسيع أعمالها اللوجستية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وتركيا، مما يُعزز حركة التجارة بين الأسواق ويدعم التكامل التشغيلي. كما تعمل شركة جينغدونغ للعقارات على توسيع حضورها في المنطقة، وذلك من خلال خططها الرامية لإنشاء مركز لوجستي ذكي بمساحة 70 ألف متر مربع في أبوظبي بالشراكة مع المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. وتقدم جوي لوجيستكس خدمات متكاملة تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد بدءًا من الشحن الدولي (البحري والجوي والسريع) مرورًا بخدمة التوصيل للميل الأخير وصولًا إلى التخزين الجمركي، مما يدعم العمليات بين الشركات وبين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، شدد فنغ قوه، المدير العام لشركة جينغدونغ في الشرق الأوسط، على أن هذا الاستثمار يشكل محطة استراتيجية ضمن خطط الشركة طويلة الأجل للنمو والتوسع في الشرق الأوسط، ويعزز حضورها التشغيلي القائم لتوسيع نطاق أعمالها والتجارة الإقليمية. وأضاف: "نحن لا نستثمر في البنية التحتية المادية فقط، بل في التحول الرقمي طويل الأجل الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، مما يُسهم في تعزيز التجارة عبر الحدود وتطوير سلسلة الإمداد."

من جانبه، أكد تشارلي بينغ، رئيس قسم الشرق الأوسط في جينغدونغ لوجيستكس أن الشركة تتمتع بخبرة تعود لأكثر من عقدين في إدارة سلاسل الإمداد العالمية، وتشتهر بحلولها السريعة والموثوقة والمدعومة بالتكنولوجيا، مع سجل حافل في بناء منظومة لوجستية ذكية في قطاعات التجارة الإلكترونية والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والملابس والسيارات. وأضاف: "إن موقع دبي الاستراتيجي عند مفترق طرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب مكانة جافزا كمنطقة معفاة من الضرائب، يجعل من مستودعاتنا خيارًا مثاليًا لخدمة الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى التوسع أو تحسين حضورها في الشرق الأوسط وخارجه".

لمحة عن شركة JD.com

تمكنت شركة JD.com (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز JD وفي بورصة هونج كونج تحت الرمز 9618)، والمعروفة أيضًا باسم جينغدونغ، من التحول من منصة رائدة للتجارة الإلكترونية إلى شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات، تعتمد في جوهرها على سلسلة الإمداد. توسعت أعمال JD.com لتشمل قطاعات التجزئة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والصحة، وتطوير العقارات، والصناعات، والعلامات التجارية الخاصة، والتأمين، والأعمال التجارية الدولية، حيث باتت تحتل المرتبة 44 في قائمة فورتشن جلوبال 500، وهي أكبر شركة تجزئة في الصين من حيث الإيرادات.

لمحة عن جينغدونغ لوجيستكس

تُعدّ شركة جينغدونغ لوجيستكس (المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 2618)، والمعروفة أيضًا باسم جيه دي لوجيستكس، واحدة من أبرز مزودي حلول سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا. وقد أنشأت ست شبكات لوجستية متكاملة، تشمل المستودعات والنقل وشبكة التوصيل للميل الأخير، وخدمات نقل السلع كبيرة الحجم وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية العابرة للحدود. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، تُدير جيه دي لوجيستكس أكثر من 3600 مستودع، بمساحة إجمالية تتجاوز 32 مليون متر مربع، بما في ذلك المستودعات السحابية التي تُديرها جهات خارجية.

كما قامت شركة جيه دي لوجيستكس ببناء شبكة عالمية ذكية لسلسلة الإمداد، تتميز بأنظمة تخزين مؤتمتة عالية الجودة وحلول نقل دولية موثوقة. وتدير الشركة حاليًا أكثر من 100 مستودع بريد ومباشر ومستودع خارجي، بمساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، تغطي 19 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتبر كل من جوي لوجيستكس وجوي إكسبرس علامتان تجاريتان دوليتان تابعتان لشركة جينغدونغ لوجيستكس.

لمحة عن شركة جينغدونغ للعقارات

تعد جينغدونغ للعقارات، التابعة لشركة JD.com، منصة رائدة وسريعة النمو للاستثمار في البنية التحتية الحديثة وإدارة الأصول، وتشمل أعمالها الاستثمار والتطوير وإدارة أصول مراكز الخدمات اللوجستية، والمجمعات التجارية، ومراكز البيانات، وغيرها. وباعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة سلسلة الإمداد الخاصة بشركة JD.com، تتمتع جينغدونغ للعقارات برؤية معمقة حول حركة تدفق البضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب قدرة فريدة على دمج موارد الأعمال. ومن خلال الاستفادة من كفاءاتها الأساسية في مجال أصول البنية التحتية، وخبرتها في التطوير، والخدمات المتكاملة والرؤى العملية، تقدم الشركة حلول ذكية وشاملة مخصصة للبنية تحتية. وحتى تاريخ 30 يونيو 2025، تُشرف جينغدونغ للعقارات على أكثر من 270 مشروعًا للبنية التحتية، منها أكثر من 50 مشروعًا في تسع دول، تشمل المملكة المتحدة، ألمانيا، هولندا، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، فيتنام، أستراليا، والإمارات.

