وقعت "جيل"، إحدى شركات بنك الرياض والمسرّع للتكنولوجيا المالية والتقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية، والذي يربط المبتكرين عبر منصته الجديدة "جيل ساند بوكس"، مذكرة تفاهم مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، المركز الرائد في التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون عبر الحدود والارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتُرسي هذه الشراكة الاستراتيجية إطار عمل جديد نحو المزيد من التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بما يتيح مشاركة الرؤى، تعزيز الابتكار، وتسريع خطى نمو قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال ربط مسرع بيئة الاختبار لشركة جيل مع الشبكات الدولية الراسخة لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فإن هذه الاتفاقية سوف تمثل جسرًا ثنائيًا للشركات الناشئة يتيح لها الوصول إلى الأسواق الجديدة، والتوسع في المنطقة، وتطوير حلول المبتكرة.

ومن خلال مذكرة التفاهم، سوف تتعاون كل من جيل وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتحقيق الآتي:

تسهيل تبادل الرؤى عن الأسواق، التعرف على آخر التطورات التنظيمية، ومشاركة الأفكار المبتكرة الجديدة.

دعم توسع الشركات الناشئة عبر الحدود، مع تعزيز دور شركة جيل في مساعدة شركات التكنولوجيا المالية البحرينية والدولية في استكشاف السوق السعودي وتوسيع نشاطها هناك، بينما سيقوم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بدعم الشركات السعودية الناشئة ومساعدتهم على التعرف على السوق البحريني لتكون مركزًا لهم.

إطلاق برامج وتقارير ومبادرات مشتركة، بما في ذلك مشاركة شركة جيل في فعاليات منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية FinTech Forward ، ومشاركة خليج البحرين لتكنولوجيا المالية في أنشطة استديو ومختبر الاختبار التابع لشركة جيل.

وبهذه المناسبة، قال السيد جورج حراك، الرئيس التنفيذي لشركة جيل: "هذه الشراكة تعزز من مهمة جيل في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المالية. ومن خلال ربط بيئة الاختبار الخاصة بنا مع الشبكة الدولية لـ خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، نمكّن المبتكرين من التوسع عبر الحدود. كما أننا من خلال وضع الأساس لمنصة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) خاصة بجيل، نتيح لشركات التكنولوجيا المالية الانتقال بسلاسة من مرحلة الاختبار والتحقق إلى مرحلة التنفيذ الواقعي القابل للتوسع، وذلك بما يتماشى مع رؤية 2030."

من جانبها، قالت السيدة سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "تعد شراكتنا مع شركة جيل خطوة مهمة في تطوير سبل التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين البحرين والسعودية. ومن خلال تضافر جهود الطرفين، سوف نسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة، تبادل المعلومات الهامة عن السوق، دعم الابتكار، وبالتالي ترسيخ مكانة البلدين كمراكز رائدة للتكنولوجيا المالية في المنطقة."

وتأتي مذكرة التفاهم لتؤكد التزام الطرفين بخلق بيئة مبتكرة تنافسية للتكنولوجيا المالية، بما يتوافق مع الرؤية المشتركة التي تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز الابتكار في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

