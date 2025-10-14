الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "جيرمابلاست"، الشركة الفرنسية المتخصصة في مجال القولبة بالحقن للمكونات البلاستيكية التقنية، مشاركتها في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2025، الذي يُقام في الفترة من [التاريخ المحدد] بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن الجناح الفرنسي قاعة الشيخ سعيد (S2-C40A).

وتطمح "جيرمابلاست"، المشهورة بقدرتها على تصميم وإنتاج قطع بلاستيكية مخصصة لقطاع الرفاهية والمنتجات الفاخرة، إلى توسيع حضورها التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير شراكات صناعية جديدة في المنطقة.

خبرة صناعية مكرسة لتلبية متطلبات العلامات التجارية الفاخرة

من مقرها في إيزيرنور، قلب وادي البلاستيك الفرنسي، تتمتع "جيرمابلاست" بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في مجال تصميم وإنتاج حلول بلاستيكية مخصّصة لقطاعات العطور، مستحضرات التجميل، والمنتجات الفاخرة. وتدعم الشركة أبرز العلامات التجارية العالمية عبر تقديم مكونات تجمع بين الأناقة العالية والجودة التقنية المتقدمة.

تتميز شركة "جيرمابلاست" بمنشأتها الإنتاجية الآلية بالكامل، والمجهزة بـ 30 آلة قولبة بالحقن الكهربائي، تتراوح سعتها بين 50 و400 طن، قادرة على إنتاج مكونات بالحقن الأحادي، الثنائي والأجزاء المغلفة بالصب. تجمع حلولها بين خبرة القولبة بالحقن ومجموعة من العمليات التكميلية، بما في ذلك:

• التزيين (الطلاء الكهربائي، الطلاء المعدني، التلميع/اللاكيه، الختم الساخن، الطباعة بالوسادة، والطباعة الحريرية)

• التجميع الآلي أو اليدوي

• إضافة العناصر الزخرفية (الخرز، الحلقات، البطانات)

• تزويد المكونات المعدنية أو المغناطيسية

كما تمتلك "جيرمابلاست" ورشة متكاملة لضبط وصيانة الأدوات، ما يمنحها تحكّمًا كاملاً في سلسلة التصميم والإنتاج، ويضمن دقة عالية وجودة استثنائية.

عرض شامل وقابل للتخصيص لمنطقة الشرق الأوسط

حققت "جيرمابلاست" نموًا سنويًا يتراوح بين 10% و12% منذ عام 2019، عبر توفير حلول تغليف بلاستيكية مبتكرة، تنافسية، وقابلة للتخصيص، مدعومة بخدمة عملاء عالية المستوى. وتُعد الشركة شريكًا موثوقًا في السوق الإماراتي، حيث تقدم حلول تغليف متقدمة لعملاء مرموقين، من أبرزهم "أمواج"، دار العطور الفاخرة التي تأسست في سلطنة عُمان عام 1983. وقد اعتمدت "أمواج" خبرة "جيرمابلاست" للتحوّل من مكونات الزاماك إلى بدائل بلاستيكية عالية الجودة تُحاكي الوزن والملمس الأصلي.

التزام راسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

تُولي "جيرمابلاست" أهمية كبيرة لممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تعتمد على نظام تبريد يعمل بدائرة مائية مغلقة، وتقوم بفرز ومعالجة النفايات الصناعية لإعادة تدويرها. وقد نالت الشركة علامة "مور" الفرنسية (مُعبأة لإعادة التدوير)، والميدالية الفضية من "إيكوفاديس"، إلى جانب الميدالية الذهبية لجهودها في خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تستفيد الشركة من خبرتها في معالجة مواد متطورة مثل السورلين®، المعروف بجودته في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، والتريتان المقاوم للمواد الكيميائية والخالي من مادة BPA . وتعمل "جيرمابلاست" كذلك على تطوير مواد مركبة حسب الطلب لتقليل الأثر البيئي، مع دمج حلول مبتكرة منخفضة التأثير، بما في ذلك مشاريع تعتمد على البلاستيك الحيوي.

ندعوكم للقاء فريق "جيرمابلاست" في الجناح الفرنسي، القاعة X، المنصة S2-C40A، في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن شركة "جيرمابلاست"

تأسست شركة "جيرمابلاست" في أويوناكس عام 1974، وهي متخصصة في القولبة بالحقن البلاستيكية عالية الدقة، وإنتاج مكونات مصممة خصيصًا لقطاعات العطور ومستحضرات التجميل وأدوات المائدة والمستحضرات الصيدلانية. على مدار الأربعين عامًا الماضية، رسخت الشركة مكانتها في سوق المنتجات الفاخرة.

