مسقط. اختتم بنك عُمان العربي بنجاح فعاليات برنامج "طموحي" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلالة، مجددًا تأكيد التزامه بدعم وتمكين هذا القطاع الحيوي في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وقد جمع البرنامج، الذي امتد على مدار يومين، نخبة من رواد الأعمال وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة واحدة، لبحث آفاق جديدة للنمو وتعزيز الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها برنامج "طموحي".

وفي إطار التوسع الوطني لبرنامج "طموحي"، شملت الجولة سلسلة من الورش التطبيقية، وجلسات للتواصل، واستشارات متخصصة صُممت خصيصًا لمعالجة أبرز التحديات التي تواجهها الشركات المحلية. كما أتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة الاستفادة من رؤى مباشرة حول حلول التمويل المبتكرة، والخدمات المصرفية الرقمية، والدعم المحاسبي، إلى جانب فرص التدريب المهني المصممة لتلبية احتياجاتها المتنامية.

وتعليقًا على نجاح الفعالية، صرّح الفاضل سليمان الهنائي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي، قائلاً: "لطالما شكّلت صلالة بيئة خصبة لريادة الأعمال، ومن خلال مبادرة "طموحي" يؤكد بنك عُمان العربي التزامه بتحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات مستدامة. وقد ركّزت الجولة التعريفية على الإصغاء لروّاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحليين، والتفاعل معهم، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تعزز قدرتهم على المنافسة بثقة. وفي ظفار، وسائر أنحاء عُمان، بل وخارجها، يؤمن البنك بأن تمكين هذا القطاع الحيوي يمثل رافدًا أساسيًا لتحقيق النمو والازدهار المستدام لوطننا."

وقد وفّرت جولة صلالة للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة حصرية للتواصل مع شبكة شركاء بنك عُمان العربي الاستراتيجية، مما أتاح لهم الوصول إلى مجالات متنوعة تشمل تمويل التجارة، وتمويل العقود، والأمن السيبراني، ومبادرات تعزيز القيمة المحلية المضافة. وغادر رواد الأعمال الفعالية وهم مزوّدون بحلول عملية وشبكة علاقات جديدة تدعم مسيرتهم التجارية وتساهم في نمو أعمالهم.

سيواصل بنك عُمان العربي إطلاق برنامج "طموحي" لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات السلطنة، ليصل أثر البرنامج مباشرة إلى مجتمعات الأعمال المحلية ويعزز رسالته في رعاية الجيل القادم من المبتكرين الواعدين.

-انتهى-

