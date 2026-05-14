الدوحة، قطر: وقّعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرة تفاهم مع كلية برزان الجامعية (BUC)، إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في قطر والتابعة لجامعة سوينبرن للتكنولوجيا الأسترالية، للتعاون في تطوير ممارسات الاستدامة والبحث العلمي وبناء القدرات في القطاع الأكاديمي.

وجرت مراسم التوقيع في حرم كلية برزان بالدوحة، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والدكتور حسن راشد الدرهم، نائب رئيس مجلس إدارة كلية برزان الجامعية.

ويعكس هذا الاتفاق التزام الجانبين المشترك بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال دمج مبادئ الاستدامة في صميم منظومة التعليم العالي في قطر، وضمان تأهيل الجيل القادم من القادة ومدّهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات التغير المناخي العالمي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور يوسف الحر: "تلعب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورًا محوريًا في بناء وتشكيل المجتمعات المستدامة، ليس فقط من خلال التميز الأكاديمي، بل أيضًا عبر القيادة التشغيلية والمشاركة المجتمعية. ومن خلال تعاوننا مع كلية برزان الجامعية، تسعى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية التي تنطلق من البيئة التعليمية نفسها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أداء الكلية في مجال الاستدامة، وترسيخ الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.”

من جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم، أن الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها "جورد" تمثل خطوة استباقية نحو تحقيق رسالة الكلية المتمثلة في "التعلم والقيادة والتحول"، مضيفًا أن “الاستدامة ليست مجرد قيمة أساسية تشكّل رؤيتنا وبيئتنا الأكاديمية في كلية برزان الجامعية، بل هي أيضًا منظور للابتكار ومسار نحو الازدهار نحرص على دمجه في جميع برامج التعليم والتدريب المقدمة لطلابنا. كما أن شراكتنا مع جورد تتيح لنا دمج معايير وممارسات الاستدامة المعترف بها دوليًا وتسريع تحقيق مهمتنا في هذا المجال.”

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل جورد بشكل وثيق مع كلية برزان الجامعية لاستكشاف سبل تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" في مرافق الكلية، بما يسهم في تعزيز الأداء المستدام للبنية التحتية المادية للكلية، وتوفير إطار عمل للتحسين البيئي المستمر. وإلى جانب البنية التحتية، تعتزم المؤسستان التعاون في إجراء بحوث ودراسات متخصصة لتحديد فرص عملية للحد من الأثر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ويُعد تنفيذ برامج بناء القدرات للموظفين والطلاب في كلية برزان الجامعية أحد المحاور الأساسية للشراكة، حيث ستوفر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير خبراتها في مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وممارسات الاستدامة بشكل عام، بما يسهم في ردم الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما ستعمل المؤسستان على تطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل شاملة لإشراك مختلف الأطراف المعنية في مبادرات الاستدامة، بما يضمن وصول تأثير هذا التعاون إلى المجتمعين المحلي والأكاديمي.

ويمثل التعاون بين جورد وكلية برزان الجامعية، مؤشرًا على التحول الأوسع الذي يشهده قطاع التعليم العالمي، حيث تنتقل الاستدامة البيئية من كونها مسألة إدارية هامشية إلى استراتيجية مؤسسية أساسية. فمع تزايد الطلب العالمي على خريجين يمتلكون وعيًا عميقًا بمفاهيم الاستدامة، يتحول التعليم العالي تدريجيًا إلى منصة وحاضنة لتجارب حلول إزالة الكربون وتطبيق معايير المباني الخضراء.

عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير(جورد)

تُعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) جهة رائدة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحظى بمكانة مرموقة بين أبرز المؤسسات العالمية العاملة في مجال الاستدامة.

وتتخذ جورد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرًا لها، حيث تسهم في إحداث تحول إيجابي في المجتمعات والقطاعات الصناعية والبيئة العمرانية عبر التأثير في ثقافة المؤسسات، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. وتشمل أنشطة المنظمة الرئيسية البحث والتطوير، ووضع المعايير، ومنح شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وأسواق الكربون الطوعية، واختبارات الأداء، ونشر المعرفة، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتقدم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي للحكومات والمؤسسات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

عن كلية برزان الجامعية (BUC)

تُعد كلية برزان الجامعية (BUC) مؤسسة تعليم عالٍ ذات رؤية مستقبلية، تتخذ من الدوحة مقرًا لها، وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من القادة والمبتكرين والمهنيين.

تقدم الكلية برامج أكاديمية عالمية المستوى بالتعاون مع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا الأسترالية، إلى جانب برامج تدريبية مرتبطة بسوق العمل، وبيئة تعليمية داعمة تشجع الإبداع والتفكير النقدي والاستعداد المهني. وتؤمن الكلية بأهمية ربط التعليم بالتطبيق العملي من خلال التعلم التطبيقي والمرافق الحديثة والشراكات الاستراتيجية التي تثري المسيرة الأكاديمية للطلاب. وترتكز فلسفة الجامعة على شعار: “تعلّم. قد. تحول”، بما يلهم الطلاب لاكتساب المعرفة، واتخاذ المبادرة، وإحداث تأثير دائم في مجتمعاتهم وخارجها.

