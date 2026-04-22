(عمّان، الأردن ): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن حصولها على ترخيص وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لتشغيل عملياتها رقمياً بالكامل، إثر الانتقال من الورق إلى النظام الإلكتروني (العمليات اللاورقية)، وذلك في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في نموذج عملها.

وقد جاء هذا التحول بالتعاون مع شركة EmpowerMX المتخصصة في برمجيات صيانة الطيران القائمة على الذكاء الاصطناعي وفي حلول صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ليمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات للعملاء، عبر مواءمة الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي مع أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية ودمجها في العمليات، بما يضمن توفير تجربة أكثر كفاءة وسرعة وسلاسة للعملاء مع التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران.

وبموجب هذه الخطوة، انطلقت جورامكو وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تنفيذ عملياتها، بالاعتماد على منظومة تشغيل رقمية متكاملة استغنت في إطارها عن الإجراءات الورقية التقليدية، الأمر الذي يتماشى كلياً مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، والذي سيسهم في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية والشفافية لدى الشركة.

وتكتسب المنظومة التشغيلية الرقمية الجديدة أهمية كبيرة؛ لما تنطوي عليه من مزايا كالتتبع اللحظي لحالة الطائرات، والوصول السريع والفوري إلى البيانات والوثائق، والانسيابية في تبادل البيانات بين أقسام وفرق العمل المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز قدرة الشركة على اتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ عمليات الصيانة في كل المراحل بأعلى دقة.

وإلى جانب هذه المزايا، فإن حلول التوقيع الرقمي الآمن، المدعومة بتقنيات القياسات الحيوية، والمتوافقة مع متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، تضمن امتثال الشركة الكامل للمعايير التنظيمية، مع تسريع وتيرة إنجاز الأعمال، وهو ما يعزز مكانة جورامكو الريادية وموقعها في طليعة شركات صيانة الطائرات عالمياً.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، آدم فوس: "يمثل تحولنا إلى العمليات الرقمية الكاملة محطة محورية في مسيرتنا نحو إعادة تعريف معايير قطاع صيانة الطائرات. ومن خلال توظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الالتزام بأعلى مستويات الامتثال، فإننا نواصل ترسيخ دعائم الدقة والمرونة والشفافية في جميع عملياتنا، بما يعزز تنافسيتنا، ويدعم قدرتنا ليس فقط على تلبية تطلعات عملائنا، بل وتجاوز توقعاتهم."

ويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية جورامكو الطموحة للنمو والابتكار المستدام؛ حيث واصلت الشركة خلال السنوات الماضية الاستثمار في توسيع بنيتها التحتية، وتعزيز قدراتها الفنية، وتطوير محفظة خدماتها لمواكبة متطلبات قطاع الطيران المتسارعة، وذلك تحت إشراف تنظيمي صارم ودقيق من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، في انعكاس لالتزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والجودة.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 25 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

ولمزيد من المعلومات حول شركة "جورامكو"، يرجى زيارة الروابط التالية:

موقع الشركة الإلكتروني: https://www.joramco.com.jo/

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Joramco

صفحة الفيسبوك لأكاديمية "جورامكو": https://www.facebook.com/Joramco.academy

صفحة الانستغرام لأكاديمية "جورامكو": https://instagram.com/joramco.academy?utm_medium=copy_link

صفحة لينكدإن لأكاديمية "جورامكو": https://www.linkedin.com/company/Joramco

صفحة تويتر لأكاديمية "جورامكو": https://twitter.com/joramco?lang=en

الموقع الإلكتروني لأكاديمية "جورامكو": https://joramcoacademy.com/

-انتهى-

#بياناتشركات