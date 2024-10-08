الرياض- أعلنت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها بإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجها "استضافة وورد بريس"، وذلك لمساعدة المصممين والمطورين على توفير الوقت والجهد اللازم لأداء مجموعة متنوعة من المهام.

وتساهم الخدمة الجديدة في تسهيل إنشاء المواقع الإلكترونية على موقع وورد بريس المُدار. وتبدأ العملية بطرح مجموعة من الأسئلة على المستخدمين حول طبيعة أعمالهم وأهدافهم من إنشاء الموقع. وهنا تبدأ مهمة برنامج جودادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم تلقائياً بإنشاء قالب للموقع مع المحتوى والصور المناسبة بالاستفادة من الإجابات المقدمة. ويتمتع المستخدمون بإمكانية التحكم الكامل بمحتوى الموقع الإلكتروني، حيث يمكنهم مراجعته وتعديله قبل إطلاق الموقع، مما يضمن انسجامه مع جوهر علاماتهم التجارية وعرضه لأحدث المعلومات الدقيقة حولها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية: "نهدف إلى تزويد رواد الأعمال والمصممين بأدوات رقمية مبتكرة من شأنها تسريع رحلتهم نحو التحول الرقمي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع موقع وورد بريس المُدار من جودادي، نقدم لرواد الأعمال الإماراتيين حلاً فعّالاً وسهل الاستخدام يوفر إمكانية الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة".

وتساعد التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جودادي على إنشاء مواقع إلكترونية في خطوات قليلة، كما تم إدماجها في هب، لوحة التحكم من جودادي المخصصة لمصممي ومطوري المواقع، مما يتيح لهم توفير الوقت اللازم لأداء المهام اليومية من خلال الأدوات المدمجة في لوحة التحكم، بغض النظر عن المكان الذي يستضيف الموقع. كما تساعد هذه اللوحة المتكاملة المصممين والمطورين على تطبيق مجموعة كاملة من التحديثات على الموقع بشكل فعال، إضافة إلى أتمتة الفواتير والتواصل مع العملاء، وإنشاء تحليلات حول الأداء والتحسينات، فضلاً عن المحافظة على أمان الموقع من خلال تلقي تنبيهات تلقائية حول التهديدات السيبرانية المحتملة.

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