القاهرة— نظمت جوتن مصر فعالية صناعية متخصصة، سلطت خلالها الضوء على دور التصنيع المحلي وتقنيات الحماية المتقدمة من الحريق في دعم التنمية الصناعية في مصر، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، وحماية الأصول الوطنية. وجمعت الفعالية ممثلين عن وزارتي الصناعة والاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية، وخبراء في قطاع الطاقة من مجلس الشيوخ، وممثلين عن الجهات الهندسية والاستشارية، وخبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب سفير مملكة النرويج لدى مصر.

سلّطت الفعالية الضوء على التصنيع المحلي لحلول الحماية المتقدمة من الحريق لدى جوتن مصر، تأكيدًا لالتزام الشركة بدعم التنمية الصناعية في مصر من خلال إتاحة أحدث تقنيات الحماية من الحريق المعتمدة عالميًا، والاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة داخل السوق المصري.

ومن خلال هذه المبادرة، عززت جوتن قدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المشروعات المحلية التي تتطلب حلولًا متقدمة للحماية من الحريق، بما في ذلك مشروعات النقل، وخطوط المترو، والقطار السريع، والمونوريل، والمصانع والمنشآت الصناعية، إلى جانب الأبراج والمعالم العمرانية. كما تسهم قدرات التصنيع المحلي لدى جوتن في دعم جهود التوطين الصناعي في مصر، وتعزيز نمو الصادرات، ودعم استدامة المشروعات الكبرى والبنية التحتية الوطنية وقدرتها على الصمود على المدى الطويل.

وفي إطار هذه الفعالية، استعرضت جوتن التصنيع المحلي لمنتج Steel Master بمصنعها في مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية 72 مليون لتر سنويًا بنظام الوردية الواحدة. وتعكس هذه القدرة التصنيعية التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في مصر، وإتاحة تقنيات الحماية من الحريق المعتمدة عالميًا للسوق المصري.

كما تعكس هذه الخطوة حرص جوتن على الجمع بين الابتكار العالمي والإنتاج المحلي، وتطبيق المعايير العالمية محليًا، وتعزيز القدرات التصنيعية في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق قيمة صناعية مضافة.

Steel Master هو طلاء جوتن المتطور للحماية التفاعلية للهياكل المعدنية من الحريق. وقد تم اختباره وفقًا لمعايير دولية معترف بها في مجال الحماية من الحريق، وحصل على اعتماد من جهات اعتماد مستقلة لضمان أداء موثوق في مختلف سيناريوهات الحريق.وعند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، يخضع Steel Master لتفاعل كيميائي يُكوِّن حاجزًا عازلًا حول الهيكل المعدني، مما يحد من انتقال الحرارة ويساعد الهيكل على الحفاظ على قدرته على تحمل الأحمال لفترة أطول.

وبحسب نوع المنتج، ودرجة حرارة المعدن الحرجة، ومعامل مقطع المعدن، يمكن أن يوفر Steel Master حماية من الحريق تصل إلى 180 دقيقة، بما يسهم في إطالة وقت الإخلاء، ودعم جهود الاستجابة للطوارئ، والحد من مخاطر الانهيار المبكر للهيكل الإنشائي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال إبراهيم الشامي، ال[NI1] مدير التنفيذي لشركة جوتن مصر:

"إن التصنيع المحلي لحلول الحماية المتقدمة من الحريق ليس مجرد إنجاز صناعي، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتطبيق المعايير العالمية محليًا، وتعزيز قدرة أهم مشروعات الدولة وأصولها على الصمود والاستدامة على المدى الطويل. ومن خلال هذا النهج، تسهم جوتن مصر في إتاحة حلول حماية من الحريق بمعايير عالمية للقطاعات التي تعتمد على أعلى معايير السلامة، والاستمرارية التشغيلية، والأداء المستدام."

ويعكس التصنيع المحلي لمنتج Steel Master التزام جوتن بتعزيز القدرات الصناعية والتصنيعية المحلية، وتطبيق المعايير العالمية محليًا، وإتاحة حلول الحماية المتقدمة من الحريق لمشروعات القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والقطاعات التجارية والعقارية.

وقد صُممت هذه المبادرة التصنيعية لتلبية احتياجات السوق المصري، مع دعم الطلب الإقليمي، مما يسهم في توفير إمدادات أكثر كفاءة انطلاقًا من مصر، ويُسهّل الوصول إلى حلول الحماية من الحريق المعتمدة عالميًا.

الجدير بالذكر أن أنظمة الحماية [NI2] من الحريق تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز سلامة الأصول واستدامتها وقدرتها على الصمود على المدى الطويل. فمن خلال المساهمة في تأخير تأثر الهياكل الإنشائية بالحرائق، تساعد هذه الأنظمة على إتاحة وقت أطول للإخلاء الآمن، وتعزيز كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمباني والمعدات وغيرها من الأصول الحيوية للأعمال.

ومن خلال هذه المبادرة، تعزز جوتن مكانتها كشريك استراتيجي وموثوق في المشروعات الوطنية والاستراتيجية، جامعةً بين الخبرات العالمية والتصنيع المحلي لدعم النمو الصناعي في مصر، وتعزيز الحماية المستدامة للبنية التحتية الحيوية على المدى الطويل.



نبذة عن جوتن:

تأسست شركة جوتن في النرويج عام 1926، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سانديفيورد، وتُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع الدهانات والطلاءات، حيث تعمل في أكثر من 100 دولة، ويعمل لديها أكثر من 11,000 موظف، من خلال 68 شركة و40 منشأة إنتاج حول العالم.

وفي مصر، افتتحت جوتن أول مصنع لها عام 1986 لإنتاج الدهانات البحرية والصناعية، لتضع بذلك حجر الأساس لرحلة ممتدة من الاستثمار والتوسع في السوق المصري. واستمرت الشركة في تعزيز حضورها المحلي عبر جوتن مصر، التي تواصل تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وتقدم جوتن مصر اليوم مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل الدهانات الإنشائية والصناعية والبحرية، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 600 مركز تلوين على مستوى الجمهورية. ومع ما يقرب من أربعة عقود من الحضور في السوق المصري، تواصل جوتن تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي وموثوق للعملاء والاستشاريين والمقاولين.

[NI1]المدير التنفيذي

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