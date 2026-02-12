تشكّل هذه الشراكة ثالث إعلان ضمن مبادرة الإدارة النشطة للأصول لجهاز قطر للاستثمار

يعمل جهاز قطر للاستثمار بصفة مستثمر رئيسي في الصندوق من خلال المساهمة برأس المال على شكل مساهمة نقدية أو أسهم.

الدوحة، قطر - أعلن جهاز قطر للاستثمار وشركة فرانكلين تمبلتون عن إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية (الصندوق). وتُعدّ فرانكلين تمبلتون إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، حيث بلغ إجمالي الأصول التي تديرها حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 1.68 ترليون دولار أمريكي.

تم تصميم صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية على شكل صندوق مشترك للتداول اليومي برأس مال أولي قدره 200 مليون دولار أمريكي، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين المستثمرين للاستفادة من عوائد الأسهم المدرجة في بورصة قطر، ويتيح للمؤسسات المحلية والدولية فرصة امتلاك محفظة أسهم مُدارة بنشاط ضمن سوق الأسهم القطرية.

ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دور المستثمر الرئيسي في الصندوق مع مساهمته برأس مال نقدي وأسهم. وتجسّد هذه المبادرة التزام الجهاز بالاستثمار في سوق الأسهم القطرية، كما أن إعادة تخصيص أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعكس حرصه على دعم المشهد الاقتصادي المحلي وتعزيز سيولة السوق.

وقال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "مع إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، يواصل جهاز قطر للاستثمار توسيع نطاق مبادرة الإدارة النشطة للأصول لدعم الأسواق المالية في قطر. وباعتبارها واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في العالم، ستكرّس فرانكلين تمبلتون خبرتها الواسعة ومواردها القيّمة لدعم بورصة قطر والاقتصاد القطري عموماً، ونتطلع إلى تعاون مثمر معها في هذه المبادرة".

من جانبها، قالت جيني جونسون الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون: " "يشكّل إطلاق هذا الصندوق خطوة بارزة في مسيرة التزام فرانكلين تمبلتون تجاه دولة قطر وأسواقها المالية، ويأتي امتداداً لأكثر من 25 عاماً من الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بحضور فرق إدارة المحافظ والأبحاث على أرض الواقع. ومن خلال شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمار، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في دعم التطور المستمر للمنظومة المالية القطرية. ونرى في هذا التعاون انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، وجزءاً من تعاون أوسع ومتعدد فئات الأصول بين فرانكلين تمبلتون وجهاز قطر للاستثمار."

يُعدّ صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية خطوة متقدمة ضمن مبادرة الإدارة النشطة للأصول لجهاز قطر للاستثمار، ويسلّط الضوء على دور الشراكة بين جهاز قطر للاستثمار وفرانكلين تمبلتون في دعم أسواق رأس المال القطرية بالاستفادة من خبراتهم الاستثمارية العالمية.

نبذة عن جهاز قطر للاستثمار:

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً على مستوى العالم. ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة قطر.

نبذة عن فرانكلين تمبلتون

تعدّ فرانكلين تمبلتون شريكاً استثمارياً موثوقاً يقدم حلولاً مُصممة خصيصاً لتلبية الأهداف الاستراتيجية لعملائه. وبفضل خبرتها العميقة في إدارة المحافظ الاستثمارية عبر الأسواق العامة والخاصة، تجمع الشركة بين التميز الاستثماري وأحدث التقنيات. ومنذ تأسيسها عام 1947، عملت فرانكلين تمبلتون على تمكين عملائها من خلال الشراكات الاستراتيجية، والرؤى الاستشرافية، والابتكارات المستمرة، موفرة لهم الأدوات والموارد اللازمة لمواكبة التغيرات واغتنام الفرص.

لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو دعوة للاكتتاب في الأوراق المالية. ينبغي على المستثمرين استشارة مستشار مالي متخصص والحصول على شرحٍ وافٍ لأي استثمار مُقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. تنطوي الاستثمارات على مخاطر عدة، إذ قد تنخفض أو ترتفع قيمتها، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل رأس المال المستثمر. كما أنّ المنتجات والخدمات قد لا تتوفر في جميع المناطق.

