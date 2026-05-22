دبي، إ.ع.م.، أعلنت اليوم ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘عن تغييرات في أوساط القيادة العُليا لعملياتها التجارية وذلك بدءً من 1 يونيو 2026.

ضمن هذا الإطار، تم اختيار روهان فرنانديس، الذي يتولّى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، ليخلف مكان شارون نيشي في منصب الرئيس والمدير العام لدى ’جنرال موتورز مصر وأفريقيا‘، إذ إنها ستتقاعد بتاريخ 31 أغسطس 2026. وسوف تباشر نيشي مع فرنانديس بنقل المسؤوليات القيادية بشكل فوري.

أما محمد الفياض، فقد تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، ليخلف فرنانديس في هذا الدور.

وسوف ينضم الفياض إلى فريق قيادة ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ ليعمل تحت قيادة هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط.

حول هذا، قال بلاتا: "لدى الفيّاض الكثير من المعلومات والمعارف المرتبطة بالمنطقة، كما يحمل خبرات تجارية قوية ويتمتّع بفهم واضح لأعمالنا وشبكة وكلائنا. وسيساعد التزامه تجاه المزيد من التكامل والتنفيذ الدقيق للأعمال بتعزيز موقع ’جنرال موتورز‘ للمرحلة التالية من النمو، وفي الوقت ذاته توفير التجربة المتميّزة الخاصّة بالمبيعات والتملّك التي يتوقّعها عملاؤنا منا."

كما تَقدَّم بلاتا بالشكر إلى فرنانديس لقيادته البارزة للعمليات التجارية، وتمنّى له دوام النجاح والتوفيق في الدور الجديد الذي يتولّاه.

وقال حول هذا: "لعب روهان دوراً محورياً في تعزيز زخم مبيعات ’جنرال موتورز‘ وتحقيق النمو المستمر. ولقد بنى علاقات وطيدة مع شركائنا من الوكلاء في مختلف أنحاء المنطقة، وساعد بقيادة استراتيجية رائدة أدّت لتوسعة عائلة منتَجاتنا من المركبات بهدف توفير نقاط سعرية مختلفة للعملاء، وكذلك الأمر فيما يخصّ أنظمة الدفع."

يعكس تعيين الفيّاض في هذا المنصب التزام ’جنرال موتورز‘ بتنمية وتطوير المهارات المحلّية. وهو يعود إلى الشرق الأوسط بعد تولّي مناصب قيادية دولية لمدّة خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وباعتباره من العناصر القيادية الأساسية لدى ’جنرال موتورز‘ منذ فترة طويلة، فإنه بالتالي يتمتّع بخبرات إقليمية عميقة وسِجل حافل من الإنجازات في مجالات المبيعات، العلاقات العامّة، الاستراتيجية وخدمات ما بعد البيع.

وقال الفيّاض في معرض تعليقه على دوره الجديد: "إن العودة إلى عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ في هكذا أوقات محورية لقطاع السيارات تمثّل فرصة بارزة جداً. ولقد ساهمَت الخبرات التي اكتسبتها في الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز التزامي بالدفع نحو تحقيق الربحية من خلال الابتكار ورعاية العملاء والتميّز التشغيلي. وأنا أتطلّع قُدُماً للعمل مع الفريق والوكلاء والشركاء لزيادة الزخم الحالي وتوفير القيمة المستدامة في كافة أنحاء المنطقة."

وكان الفيّاض قد شغل مؤخراً منصب مدير رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أوروبا‘، حيث ساعد بدفع النمو القوي، وقيادة التحوّل الاستراتيجي ووضع الأعمال على المسار الصحيح لتحقيق الربحية في 2026. وقبل ذلك، تولّى منصب المدير العام لسوق ما بعد البيع المستقل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاد نمو الإيرادات الأعلى بأرقام مزدوجة، وتحسين مستوى الربحية، والمساعَدة بصياغة استراتيجية سوق ما بعد البيع المستقل.

انضم الفيّاض إلى ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ سنة 2007 كمدير لمعايير الوكلاء. وتسلّق السلّم الوظيفي للشركة ليصبح مدير أعمال المبيعات في المملكة العربية السعودية والبحرين، قبل أن يشغل مجموعة من الأدوار المرتبطة بالمبيعات والتسويق في دبي. وبحلول 2015، تم تعيينه في منصب مدير رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع. وهو يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من ’الجامعة الأردنية‘ وشهادة ماجيستير في إدارة الأعمال من ’جامعة كوفنتري‘.

حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

تقود ’جنرال موتورز‘ (المدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GM) مستقبل قطاع التنقّل، مستفيدة من التقنيات المتطوّرة لصنع سيارات وشاحنات ومركبات رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) أكثر أماناً وذكاءً مع انبعاثات أقل. وتوفر علامات ’بويك‘، ’كاديلاك‘، ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ التجارية التابعة لشركة ’جنرال موتورز‘ محفظة واسعة من المركبات المبتكَرة العاملة بالوقود والمجموعة الأوسع من المركبات الكهربائية (EV) ضمن قطاع السيارات، وذلك مع الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

تنشط ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ في المنطقة منذ نحو 100 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. تمثّل جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط علامات شفروليه وجي إم سي وكاديلاك. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة www.gmarabia.com/ar/home.

