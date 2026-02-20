ستتوفر جميع طرازات زيكر المصممة في أوروبا للشراء ضمن شبكة من صالات العرض في جميع أنحاء إيطاليا، على أن يبدأ استقبال طلبات الحجز في [19 فبراير 2026]

جميل للسيارات تبني على 80 عاماً من التميز في عالم السيارات بصفتها موزعاً ومزوداً لحلول التنقل

ميلانو- أعلنت جميل للسيارات – إيطاليا، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المُفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن تعاونها مع زيكر لإطلاق العلامة رسمياً في السوق الإيطالية. وتعد زيكر علامة عالمية متخصصة بالسيارات الكهربائية الفاخرة والتابعة لمجموعة جيلي أوتو، وتتميز سياراتها بمزيج فريد يجمع بين عناصر التصميم الأوروبي، والتكنولوجيا الرائدة، وحرفيّة الصناعة والأداء الاستثنائي.

ويمثّل دخول زيكر إلى السوق الإيطالية خطوة استراتيجية في ضوء مسيرة توسّعها في أوروبا، فقد نجحت في تأسيس حضور قويّ في أسواق شمال ووسط أوروبا. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة زيكر بوصفها علامة بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة.

ويجري تصميم جميع طرازات زيكر في مركز التصميم العالمي التابع لها في غوتنبرغ بالسويد، بالاعتماد على بنية التجربة المستدامة (SEA) التي طوّرتها جيلي، والتي تقدم للعملاء سيارات فاخرة تتميز بأعلى قيمة مقابل السعر.

وسيتمكّن العملاء في إيطاليا من الاختيار بين جميع طرازات زيكر الكهربائية، المصممة لتلبية مختلف احتياجات التنقل، بما في ذلك التنقل التنقل اليومي أو الرحلات الطويلة. وتشتمل مجموعة الطرازات المُتاحة على: سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم زيكر 7 إكس، وزيكر 001 شوتنج بريك، وسيارة الدفع الرباعي صغيرة الحجم زيكر إكس، بالإضافة إلى طراز زيكر 7 جي تي الجديد كلياً. ومن المقرر البدء باستقبال طلبات الحجز على هذه الطرازات في 19 فبراير 2026، على أن يتم تسليم السيارات للعملاء وافتتاح مراكز البيع في ربيع عام 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لوثر شوبيت، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى زيكر أوروبا: "تُعد إيطاليا إحدى أهم الأسواق ضمن استراتيجيتنا للتوسع في أوروبا، وقد حرصنا على التوسع إليها بالتزامن مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الفاخرة هناك، مدفوعاً بالاستثمارات المتواصلة لتطوير البنية التحتية للشحن. ونطمح من خلال تعاوننا إلى توفير سيارات زيكر المتميزة للعملاء، والإسهام في دفع مسيرة التطور في مجال التنقل الكهربائي في إيطاليا".

وستتولى جميل للسيارات – إيطاليا تمثيل علامة زيكر في الدولة. وتتميز جميل للسيارات – إيطاليا بخبراتها التشغيلية الواسعة، وتمثّل العديد من العلامات الأخرى التابعة لجيلي. ويعتزم الطرفان إنشاء شبكة متخصصة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، تشتمل على صالات للعرض ونقاط تواصل متطورة تعكس المكانة المتميزة لعلامة زيكر، وتوفر الدعم للعملاء في كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، بدايةً من استكشاف السيارة وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع.

ومن جانبه، قال ماركو سانتوتشي، المدير العام لجميل للسيارات – إيطاليا: "نعمل مع زيكر على توفير سيارات رائدة ذات تنافسية عالية ومصممة في أوروبا، تتمحور حول الاحتياجات الفعلية للعملاء، والمتمثلة في قوة الأداء والابتكار والتجربة عالية الجودة. وتمحور هدفنا حول تأسيس حضور قوي للعلامة في إيطاليا، بالاعتماد على نموذج التوزيع عالي الكفاءة ورؤيتنا الواضحة في السوق".

تتولى جميل للسيارات تمثيل مجموعة واسعة من العلامات الرائدة عالمياً للسيارات التجارية والخاصة، وتعمل في أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويمثّل التعاون مع زيكر إنجازاً جديداً يندرج في إطار جهود جميل للسيارات الرامية إلى التوسع في الأسواق الدولية وتوظيف الابتكار لرسم ملامح مستقبل التنقل.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.zeekr.eu وwww.jameelmotors.com.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر والعراق واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشانجان، وأمودا وجايكو، وجيلي أوتو، وهينو، وفورد. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً دولياً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

لمحة حول زيكر

زيكر هي علامة عالمية متخصصة بتقنيات السيارات الكهربائية الفاخرة وتابعة لمجموعة جيلي القابضة، توفر مزيجاً فريداً بين الحضور القوي لأحد عمالقة صناعة السيارات ورونق التصميم الأوروبي. وتهدف زيكر إلى إنشاء منظومة متكاملة للمستخدمين تتمحور حول الابتكار، من خلال الاعتماد على بنية التجربة المستدامة (SEA)، والعمل على تطوير تقنيات البطاريات وأنظمة إدارة البطارية، وتقنيات المحركات الكهربائية، وسلسلة توريد المركبات الكهربائية. وتتمثل قيم زيكر في المساواة والتنوع والاستدامة، وتسعى لتحقيق طموحها بأن تصبح مزوّداً رائداً عالمياً لحلول التنقل.

وتدير زيكر مجموعة من مراكز البحث والتطوير واستوديوهات التصميم في كل من غوتنبرغ ونينجبو وهانجتشو وشنجهاي، وهي تتميز بمنشآتها المتطورة وخبراتها العالمية الواسعة. وقد سلّمت منذ أكتوبر 2021 أكثر من 600 ألف مركبة للعملاء، بما فيها طراز زيكر 001، وزيكر 001 إف آر، وزيكر 009 إم بي في، وزيكر إكس الرياضية متعددة الاستعمالات، وزيكر 007، وزيكر 7 إكس، وزيكر ميكس، وزيكر 7 جي تي. وأعلنت العلامة عن خططها الطموحة للتوسع في الأسواق العالمية خلال الأعوام الخمسة القادمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على السيارات الكهربائية. كما تحظى زيكر – أوروبا بحضور قويّ في السويد والنرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وسويسرا واليونان وكرواتيا وسلوفينينا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.zeekr.eu/.

