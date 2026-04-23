القاهرة: أعلنت شركة جمجوم فارما، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية كاريتاس مصر، تهدف إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة للكشف المبكر عن اضطرابات سطح العين ورفع الوعي الصحي لدى الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام جمجوم فارما الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودعم المنظومة الصحية في مصر.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع الرؤية المصرية "مصر 2030" والمبادرات الرئاسية المعنية بالصحة العامة، حيث تسعى جمجوم فارما من خلالها إلى تطويع خبراتها التقنية والطبية لخدمة المجتمع المصري.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الدكتور علي يحيى، المدير العام لشركة جمجوم فارما – مصر و شمال افريقيا والدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس مصر، سيعمل الطرفان على تنظيم سلسلة من حملات الكشف المبكر في فروع الجمعية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من ستة فروع رئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، مع خطة طموحة للتوسع الجغرافي لتشمل الإسكندرية، الدلتا، وصعيد مصر.

أعرب الدكتور علي يحيى، المدير العام لشركة جمجوم فارما – مصر و شمال افريقيا عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: إن شراكتنا مع كاريتاس مصر ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي تجسيد لاستراتيجية جمجوم فارما التي تضع صحة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، حيث نؤمن بأن دورنا كقلعة صناعية دوائية يتجاوز توفير الدواء إلى صناعة الأثر الصحي المستدام، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم الطبي والفني الكامل عبر فرقنا المتخصصة وأحدث المعدات الطبية لضمان وصول خدمات الكشف المبكر لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأضاف: "تتوافق هذه المبادرة بشكل كامل مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية في تعزيز جودة حياة المواطن وتوطين الحلول العلاجية المبتكرة، خاصة وأننا نهدف من خلال تسخير مواردنا العلمية وتوفير العينات الطبية والمواد التوعوية إلى بناء مجتمع يتمتع بصحة بصرية قوية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاجية والتنمية المستدامة التي تنشدها الجمهورية الجديدة".

ومن جانبه قال الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس مصر: "نعتز بشراكتنا مع مؤسسة رائدة بحجم جمجوم فارما، والتي تبرهن من خلال هذه الشراكة على وعي استثنائي بدور القطاع الخاص في دعم المجتمع المدني. إن توفير الرعاية الصحية المتخصصة في مجال صحة العين يمثل إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها كاريتاس، وسنعمل جاهدين من خلال فروعنا المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية على تيسير وصول المستفيدين لهذه الحملات وضمان أعلى مستويات التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة".

وأوضح: "إن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للعمل التنموي المتكامل، حيث تساهم المرحلة التجريبية التي تمتد لثلاثة أشهر في وضع خارطة طريق دقيقة للتوسع الجغرافي المستقبلي، ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في تضافر الجهود بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المشهرة، بما يخدم استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في تمكين الفئات المستهدفة وتحسين واقعهم الصحي."

جدير بالذكر أن شركة جمجوم فارما للصناعات الدوائية تعد من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتخذ من مدينة العبور بمحافظة القليوبية مقراً لعملياتها التصنيعية في مصر، حيث تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية في التصنيع الدوائي. أما جمعية كاريتاس مصر فهي جمعية أهلية عريقة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1967، وتمتلك شبكة واسعة من الفروع والمراكز الخدمية التي تقدم خدمات تنموية وصحية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

