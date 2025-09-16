بيرت توماس: فخورون بالشراكة مع جمجوم فارما ونتطلع لتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الحيوية المتطورة في المنطقة

جدة: أعلنت شركة جمجوم فارما، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية للتسويق التجاري مع شركة بايو-ثيرا سوليوشنز المحدودة و هي شركة عالمية متخصصة في تطوير العلاجات المبتكرة والبدائل الحيوية، في خطوة تهدف إلى توفير العلاجات المتقدمة للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية جمجوم فارما التي تركز على تعزيز مكانتها في قطاع الصحة، وتوسيع وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة في المنطقة، من خلال تطوير شبكة قوية للتسويق والتوزيع في الشرق الأوسط و إفريقيا، بما يضمن توفير الأدوية بجودة وكفاءة تشغيلية عالية، وبما يعكس مكانتها كشريك موثوق للمرضى والمؤسسات الصحية في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل جمجوم فارما على الحقوق الحصرية لتسويق المنتج الدوائي BAT2306، البديل الحيوي المقترح لدواء كوزينتيكس (سيكوكينوماب) من شركة نوفارتس، في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستتولى الشركة إدارة عمليات التسجيل لدى الجهات التنظيمية، وضمان توافر المنتج في الأسواق، وقيادة جهود التسويق التجاري في المنطقة، بينما ستتكفل بايو-ثيرا بعمليات تطوير وتصنيع المنتج عالمياً عبر منشآتها المتقدمة في مدينة قوانغتشو الصينية.

وقال الدكتور طارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة شركتنا، ويعكس التزامنا بتوسيع الوصول إلى العلاجات الحيوية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف: "من خلال شراكتنا مع شركة بايو-ثيرا، نجمع بين خبراتها العالمية في تطوير البدائل الحيوية وخبراتنا العميقة في أسواق المنطقة، إلى جانب قدراتنا التجارية القوية والتزامنا بتقديم علاجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. هذا التعاون يعزز مكانتنا الريادية في قطاع الأدوية الحيوية، ويدعم دورنا كشريك موثوق في تحسين صحة المرضى".

وقال بيرت توماس نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في شركة بايو-ثيرا: "تلتزم بايو-ثيرا بتوفير أدوية ميسورة التكلفة للمرضى حول العالم، ويُعد التعاون مع جمجوم فارما لتوفير المنتج BAT2306 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجسيداً لهذا الالتزام". وأضاف: "نحن فخورون بهذه الشراكة ونتطلع إلى تعاون ناجح يسهم في تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الحيوية المتطورة في المنطقة".

