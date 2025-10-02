السعودية: كشفت شركة جمجوم فارما، إحدى أسرع شركات الصناعات الدوائية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك في إطار خطتها الطموحة لتعزيز تواجدها الإقليمي والتوسع عالمياً، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من التطور الاستراتيجي نحو الريادة العالمية في صناعة الدواء. تعكس الهوية الجديدة تحولًا شاملاً في مسيرة الشركة، يرتكز على التوسع والابتكار وتحقيق التأثير، مدعومًا بقائمة منتجات متنوعة، ذات جودة عالية، وشراكات إقليمية قوية.

تعمل جمجوم فارما في أكثر من 36 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع أنشطة أساسية في السعودية، والإمارات، والعراق، وبلاد الشام، ومصر، وشمال أفريقيا. وتؤكد الشركة مكانتها الرائدة كمزوّد رئيسي للأدوية الموثوقة عالية الجودة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية، عبر العديد من المجالات العلاجية والتى تشمل طب العيون، الأمراض الجلدية، الأمراض القلبية-الأيضية، الطب العام، وغيرها.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال الدكتور طارق حسني، الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "تعكس هويتنا الجديدة رسالتنا الحقيقية، وهي أن وجودنا قائم لخدمة مرضانا. فنحن نؤمن بأن لكل إنسان الحق في الحصول على دواء موثوق وفرصة لحياة أفضل. وانطلاقًا من مبدأ الرعاية، نحرص على تقديم أفضل مستوى للرعاية الصحية في كل مجتمع نتواجد به وذلك من خلال ضمان إتاحة المنتجات والخدمات لكافة الأشخاص دون استثناء".

وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت جمجوم فارما أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل الى 854 مليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي عبر مختلف قطاعات الشركة العلاجية، حيث قفز قطاع الطب العام بنسبة 38%، فيما واصلت الأمراض القلبية-الأيضية نموها القوي بنسبة 31% أما صحة المستهلك فحققت زيادة ملحوظة بلغت 18%، في حين سجّل كل من طب العيون والأمراض الجلدية نموًا متوازنًا بنسبة 9% لكل منهما.

كما واصلت الشركة تعزيز خطوط منتجاتها من خلال طرح ثلاث علامات تجارية جديدة في مجالات: طب العيون، مضادات السكري، وعلاج الألم والالتهابات، ليصل إجمالي عدد العلامات التجارية النشطة إلى 144 علامة، مع المزيد من الابتكارات المنتظرة. وعلى صعيد الربحية، حققت الشركة صافي ربح قدره 289 مليون ريال سعودي بهامش 34%.

تتماشى أولويات جمجوم فارما الاستراتيجية مع الاحتياجات المتغيرة للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى فهم عميق لديناميكيات الطلب المحلي، والأطر التنظيمية، وقنوات الوصول. وتواصل الشركة تعزيز قدراتها الإنتاجية وكفاءتها عبر مصانعها الأربعة في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد ودعم استراتيجية النمو. كما وضعت الشركة خارطة طريق لضمان استدامة النمو من خلال إطلاق منتجات جديدة، والدخول في مجالات علاجية عالية الانتشار، والاستثمار في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يؤكد التزام جمجوم فارما بتوسيع نطاق وصول المرضى إلى الأدوية الموثوقة عالية الجودة، والمساهمة في بناء منظومات رعاية صحية مستدامة عبر مختلف المجتمعات، مدعومة بفريق قيادة محترف ومركز مالي قوي، مما يعزز ريادتها الإقليمية ويمهد الطريق لتحقيق طموحاتها العالمية.

