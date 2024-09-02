القاهرة/أبوظبي – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في المنطقة الواقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى بقية دول آسيا، اليوم أنها باعت حصتها الإستراتيجية في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة في البورصة المصرية، إلى المساهم الأكبر في الشركة، شركة "مينا جلاس هولدنجز ليميتد". وقد سمح استثمار "جلف كابيتال"، المخصص للنمو، لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للعبوات الزجاجية في الشرق الأوسط وثاني أكبر شركة من نوعها في إفريقيا. تخدم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج العديد من الصناعات ذات النمو المرتفع والتي تتعامل مع قطاعات رئيسية تخدم المستهلكين بشكل مباشر، مثل الصناعات الغذائية وصناعة المشروبات وصناعة الأدوية، وهي حاليًا واحدة من أكبر خمسة مصدرين في مصر.

واليوم، تدير شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ثلاث مصانع حديثة تضم 17 خط إنتاج وستة أفران، بقدرة تشغيلية تزيد عن 385 ألف طن متري سنويًا، مسجلة نموا كبيرا منذ استثمار "جلف كابيتال" في الشركة عندما كانت قدرتها التشغيلية 197 ألف طن متري سنويًا. وقد نجحت الشركة في تغطية رقعة أكبر من الأسواق العالمية، حيث زادت خلال هذه الفترة عدد أسواق التصدير بنحو 3 أضعاف لتصل إلى أكثر من 25 دولة، وهي تخدم اليوم العديد من العملاء المتميزين محليًا وفي أسواق التصدير.

خلال فترة "تملّك "جلف كابيتال" أسهماً فيها، ضاعفت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج طاقتها الإنتاجية، وأضافت خطوط إنتاج جديدة، وحصلت على تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وزادت أسواق صادراتها بحوالي 3 أضعاف، وزاد عدد عملائها الرئيسيين بمقدار 21 مرة. كما قامت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج خلال فترة ملكية "جلف كابيتال" بزيادة كل من إيراداتها وأرباحها بأكثر من 3 أضعاف، مع زيادة هوامش الأرباح بنسبة 50%.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "تعتبر شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج مثالاً حقيقياً لاستراتيجيتنا الطموحة المتمثلة في ’الشراء والبناء‘ وتركيزنا الأساسي على التحسينات التشغيلية. لقد تمكنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج من تطوير عملياتها بشكل جذري لخلق القيمة المضافة من خلال الشراكة الحقيقية بيننا وبين فريق إدارة الشركة والمساهم الأكبر فيها لتحقيق مثل هذا النمو. لقد عملنا مع الفريق الإداري للشركة لتنفيذ استراتيجية واضحة تركز على التحسينات التشغيلية أدت إلى تنمية الشركة لأعمالها، ليس فقط من خلال العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن أيضًا من خلال النمو الداخلي حيث وضعنا خطة للتوسع في مناطق جغرافية جديدة وكذلك خطة للنمو في قطاعات جديدة. وفي السنة المالية الماضية، سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أعلى معدلات زيادة حققتها خلال مسيرتها الطويلة في إيراداتها وأرباحها. وباعتبارها مستثمرًا متخصصًا في قطاعات اقتصادية معينة، ركزت ’جلف كابيتال‘ من خلال استثمارها في الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أيضا على اتجاهات الاستدامة وارتفاع الوعي بإعادة التدوير في المنطقة. ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة النجاح التي حققتها شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج جنبًا إلى جنب مع قيادتها المتميزة وفريق إدارتها القوي، ونتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة التالية من النمو."

هذا ومن خلال تمويل "جلف كابيتال"، قادت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عملية دمج القطاع وأكملت عمليتي استحواذ استراتيجيتين، حيث استحوذت على شركة وادي للزجاج وشركة مصر لصناعة الزجاج (MGM). وحصلت الشركة أيضًا على تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمساعدة في تمويل برنامج طموح للإنفاق الرأسمالي لتحسين عملياتها باستخدام أحدث تقنيات التصنيع والحد من النفايات.

وصرح عبد الجليل بشر رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، قائلا: "إن شراكتنا مع ’جلف كابيتال‘ والدعم الذي تلقيناه من فريقها الاستثماري وشركائها التشغيليين عبر مختلف نشاطاتنا قد مكنا الشركة من تسريع وتيرة نموها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق على المستوى الإقليمي. وتتمتع شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج اليوم بمكانة راسخة باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع العبوات الزجاجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأوضح أسعد سلهب، كبير الشركاء للعمليات التشغيلية في "جلف كابيتال": "عمل فريق إدارة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج على تنفيذ الخطة التي وضعناها لخلق القيمة المضافة بشكل دقيق ومنضبط مما سمح للشركة بترسيخ مكانتها الرائدة في السوق وتوسيع انتشارها في المنطقة، مسجلة أعلى معدلات المقاييس التشغيلية في هذا المجال وكذلك مسجلة أرباحًا إجمالية قياسية، كل ذلك في الوقت الذي تبقى فيه الشركة الوحيدة لتصنيع الزجاج في مصر التي تطبق عمليات معالجة الزجاج، مما يؤدي إلى انخفاض كمية النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع. وقد وضعت الشركة أرضية صلبة للنمو المستقبلي من خلال كل هذه المبادرات. ويعد الاستثمار في الشرق الأوسط لصناعة الزجاج وتنفيذ خطة خلق القيمة المضافة مثالاً رائعًا على تركيز ’جلف كابيتال‘ العميق على التحسينات التشغيلية والنمو."

من المتوقع أن تنمو صناعة التغليف والتعبئة الزجاجية بسرعة تفوق حلول التغليف الأخرى نظرًا لتطبيق القطاع ممارسات أكثر استدامة من غيره من القطاعات. ويوفر الزجاج بديلاً أكثر استدامة وأكثر صداقة للبيئة من حلول التغليف الأخرى باعتباره مادة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام بالكامل.

وأوضح توفيق لحام، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج: "لعبت ’جلف كابيتال‘ دوراً فعالاً في تمكين شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج من تحقيق أهدافها في أن تصبح أكبر شركة مصنعة للعبوات الزجاجية في المنطقة. وباعتبارها مساهمًا نشطًا، عملت ’جلف كابيتال‘ جنبًا إلى جنب مع الإدارة وأغلبية المساهمين في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي أدت إلى اكتسابنا قاعدة عملاء قوية في أسواقنا المستهدفة، كما أدت إلى تنويع المنتجات التي نوفرها والقطاعات التي نستهدفها، وإلى إعطائنا قدرة إنتاجية أكبر وأكثر مرونة."

واختتم نبيل إسماعيل، المدير العام في "جلف كابيتال": "كانت الشراكة مع فريق الشرق الأوسط لصناعة الزجاج رحلة مجزية. لقد أثبتت إدارة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج باستمرار قدرتها على تحقيق النمو وزيادة الربحية، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. نود أن نشكر شركاءنا، سواء إدارة الشركة أو المساهم الأكبر فيها، على شراكتهم خلال فترة استثمارنا".

وقد تلقت "جلف كابيتال" الاستشارات المالية من "أرقام كابيتال" والقانونية من " وايت أند كايس". كما تلقت شركة "مينا جلاس هولدنجز ليميتد" الاستشارات القانونية من "مينا أسوسيتس" بالمشاركة مع "اميريللير" ومكتب زياد بهاء الدين للمحاماة بالتعاون مع "بونيللى ايريدى".

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.

-انتهى-

#بياناتشركات